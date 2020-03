Corona-Hoch für erste "heute-show" ohne Studio-Publikum

© ZDF/Sascha Baumann

Die "heute-show" hat in dieser Woche die beste Reichweite der laufenden Staffel eingefahren - daran änderte auch das Fehlen des Studio-Publikums nichts. Zuvor war das ZDF schon mit seinen Serien und dem "heute-journal" sehr gefragt.



14.03.2020

4,58 Millionen Zuschauer wurden am Freitagabend Zeuge der ersten "heute-show", die nicht vor Studio-Publikum produziert wurde. Damit verzeichnete die Nachrichten-Satire im ZDF die höchste Reichweite seit eineinhalb Jahren. Der Marktanteil lag bei starken 18,8 Prozent und fiel auch beim jungen Publikum wieder sehr gut aus - dort kann sich der Sender über 1,07 Millionen 14- bis 49-Jährige sowie 14,8 Prozent Marktanteil freuen. Zuvor war schon das "heute-journal" mit 12,0 Prozent bei den Jüngeren ungewöhnlich stark. Insgesamt schalteten hier 4,40 Millionen Zuschauer ein.

Auch die meistgesehene Sendung des Tages lief am ZDF - und die hatte zur Abwechslung mal nichts mit Corona zu tun. 5,64 Millionen Zuschauer sahen ab 20:24 Uhr eine neue Folge von "Der Staatsanwalt", die einen Marktanteil von 17,1 Prozent erzielte. "Letzte Spur Berlin" hielt anschließend noch 4,50 Millionen Zuschauer vor dem Fernseher und fuhr damit die höchste Reichweite der laufenden Staffel ein. Genauso viele Zuschauer erreichte übrigens auch die ARD-Reihe "Praxis mit Meerblick", die nach dem "ARD extra" bei den 14- bis 49-Jährigen mit 9,4 Prozent ungewöhnlich stark war.

Ernüchternde Quoten gab's derweil für die britische Serie "The Bay", die am späten Freitagabend bei ZDFneo ihre Premiere feierte. Die erste Folge verzeichnete zwar immerhin 550.000 Zuschauer, kam beim jungen Publikum jedoch nicht über 0,5 Prozent Marktanteil hinaus. Der Marktanteil verharrte zudem bis tief in die Nacht hinein bei weniger als einem Prozent. Keine allzu berauschende Idee war es, die Serie bis nach 2 Uhr zu strecken. Zu nächtlicher Stunde blieben gerade mal noch 140.000 Zuschauer am Ball.

Über gute Quoten kann man sich dagegen beim Disney Channel freuen, der mit "Descendants 3 - Die Nachkommen" zum Start in den Abend auf 440.000 Zuschauer sowie einen Marktanteil von 2,6 Prozent in der Zielgruppe kam. An Super RTL kam der Sender jedoch nicht vorbei: Die Kölner fuhren mit "Asterix in Amerika" sogar stolze 4,6 Prozent ein und lockten 1,15 Millionen Zuschauer vor den Fernseher. Auf anderer Flughöhe war der neue Sender Vox Up unterwegs, der mit der Wiederholung der "Höhle der Löwen" aber durchaus beachtliche 0,7 Prozent Marktanteil schaffte. 70.000 Zuschauer wollten den Aufguss sehen.

