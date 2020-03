ProSieben-Show wacker gegen "DSDS", Bestwert für Schmitz

© ProSieben/Martin Saumweber

Die erste Liveshow von "Deutschland sucht den Superstar" holte sich zwar den Primetime-Sieg in der Zielgruppe, ProSieben kann mit der Premiere von "Wer schläft, verliert" aber trotzdem zufrieden sein. Mit Staffel-Bestwert ging später "Take me out" zu Ende.



15.03.2020 - 08:47 Uhr von Uwe Mantel 15.03.2020 - 08:47 Uhr

RTL hat das Show-Duell am Samstagabend in der klassischen Zielgruppe erwartungsgemäß für sich entschieden: "Deutschland sucht den Superstar" erzielte mit der ersten Liveshow dieser Staffel einen Marktanteil von 16,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Das lag zwar leicht unter dem Wert des Mottoshow-Auftakts im vergangenen Jahr, man dürfte damit bei RTL in Köln aber gut leben können. 3,5 Millionen Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet, das waren fast genauso viele wie in den vergangenen beiden Wochen. Beim Gesamtpublikum lag der Marktanteil bei 11,6 Prozent.

ProSieben zog im direkten Vergleich den Kürzeren, aus Quotensicht darf man die Premiere von "Wer schläft, verliert" aber trotzdem als gelungen bezeichnen: Mit einem Marktanteil von 13,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen hielt sich die Show wacker gegen "DSDS" und erzielte einen Marktanteil weit über dem Senderschnitt. Beim Gesamtpublikum war der Rückstand auf die Superstar-Suche bei RTL allerdings deutlich größer, insgesamt wollten nur 1,51 Millionen Zuschauer sehen, wie Promis gegens Einschlafen kämpften. Mit 5,2 Prozent Marktanteil reichte aber auch das für einen Wert klar über dem ProSieben-Schnitt.

So richtig drehte RTL erst später am Abend auf. "Take me out" legte dort zum Ende der Staffel nochmal deutlich auf 22,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen zu - der bislang beste Wert in diesem Jahr, nachdem zuletzt die Vorjahres-Marktanteile nicht mehr ganz erreicht werden konnten. 2,57 Millionen Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet. In der kommenden Woche zeigt RTL nun nur noch ein Best-of aus den bisherigen Staffeln. "Hotel Verschmitzt" konnte da nicht ganz mithalten, erzielte mit 15,5 Prozent Marktanteil ab kurz nach Mitternacht aber ebenfalls einen Staffel-Bestwert. 1,09 Millionen Zuschauer sahen hier insgesamt zu.

Sat.1 kam mit dem Film "Störche - Abenteuer im Anflug" in der Primetime auf ordentliche 8,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, "Shang-High Noon" musste sich im Anschluss allerdings mit nur 5,9 Prozent zufrieden geben. "Ordentlich gestartet und stark nachgelassen" lässt sich auch der Abend für RTLzwei zusammenfassen: "I, Frankenstein" erzielte noch 5,1 Prozent, "Katakomben" dann allerdings nur noch 3,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Bei Vox kam "The Circle" zum Start in den Abend auf 6,4 Prozent. Der übliche nächtliche "Medical-Detectives"-Marathon begann dann diesmal schon um 22:22 Uhr und ließ sich mit 4,7 Prozent zunächst noch schlecht an, dann ging's aber Stück für Stück nach oben, nachts wurden die Marktanteile wieder zweistellig. Auch Kabel Eins steigerte sich nach mäßigem Beginn für "MacGyver" mit zunächst 4,5 Prozent im Lauf des Abends. Gegen 23 Uhr wurden dann immerhin 5,0 Prozent für "Lethal Weapon" erreicht, nach Mitternacht ging's weiter nach oben.

Teilen