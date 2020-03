Corona-Talk bringt Schreyl-Rekord, Wimmer startet mau

© TVNOW / Stefan Gregorowius

Mit einer erneuten Live-Sendung zum Coronavirus hat "Marco Schreyl" am Montag bei RTL einen neuen Quoten-Rekord markiert. Die neue "Dr. Wimmer Show" in Sat.1 legte dagegen einen Fehlstart hin und auch "Big Brother" macht weiter Probleme.



17.03.2020 - 09:12 Uhr von Alexander Krei 17.03.2020 - 09:12 Uhr

Mit Blick auf das Coronavirus will Marco Schreyl in dieser Woche mit seiner RTL-Talkshow gleich mehrfach live auf Sendung gehen - und der Blick auf die Quoten zeigt, dass dies wohl nicht die schlechteste Idee ist. Die Live-Sendung vom Montag markierte nämlich gleich neue Bestwerte. 730.000 Zuschauer schalteten um 16:00 Uhr ein, davon waren 340.000 zwischen 14 und 49 Jahre alt. In der Zielgruppe lief es dadurch mit einem Marktanteil von 13,0 Prozent für "Marco Schreyl" so gut wie noch nie.

Erstmals bewegte sich der Talk damit über dem Senderschnitt. Und auch "Hensslers Countdown" wusste den Vorlauf für sich zu nutzen und erzielte mit 10,8 Prozent den bislang zweitbesten Wert. Schwächstes Glied waren ausgerechnet die "Superhändler", auf die sich RTL sonst am Nachmittag noch am ehesten verlassen kann. Zum Start in die Woche reichte es jedoch für gerade mal 7,3 Prozent Marktanteil, obwohl "Punkt 12" zuvor noch 16,0 Prozent schaffte. "Kitsch oder Kasse?" steigerte sich auf 9,4 Prozent.

Marktanteils-Trend: Marco Schreyl



Einen Fehlstart gab es unterdessen für "Die Dr. Wimmer Show" in Sat.1. Die neue Medizin-Sendung erreichte auf dem Sendeplatz um 10:00 Uhr lediglich 260.000 Zuschauer und einen Marktanteil von 5,0 Prozent. Den Rückenwind des "Frühstücksfernsehens", das in den Morgenstunden durchschnittlich 14,5 Prozent in der Zielgruppe erreichte, konnte der Neustart somit zunächst nicht nutzen. Auch "Big Brother" blieb am Vorabend mit nur 5,0 Prozent Marktanteil wieder ziemlich blass.

In der Primetime bewegte sich "Big Brother - Die Entscheidung" aber zumindest auf dem Niveau der Vorwoche und erreichte 1,20 Millionen Zuschauer sowie einen Marktanteil von 6,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Die Late-Night-Show bei Sixx markierte mit 3,0 Prozent aber überraschend einen Rekord. Für "Akte" waren in Sat.1 anschließend jedoch lediglich 4,5 Prozent bei insgesamt 610.000 Zuschauern drin. Zum Vergleich: Das RTL-Magazin "Extra" erreichte parallel dazu 12,2 Prozent Marktanteil und 2,21 Millionen Zuschauer.

