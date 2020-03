"Unsere wunderbaren Jahre" gewinnt viele Zuschauer dazu

© WDR/UFA Fiction/Willi Weber

Schon der erste Teil war mit fast sechs Millionen Zuschauern ein voller Erfolg, der zweite Teil der ARD-Miniserie legte am Samstag sogar noch um fast eine Million zu. Am gefragtesten war allerdings erneut die "Tagesschau". Auch andere Nachrichten punkteten.



22.03.2020 - 08:42 Uhr von Alexander Krei 22.03.2020 - 08:42 Uhr

Nach dem sehr erfolgreichen Auftakt mit fast sechs Millionen Zuschauern hat der ARD-Dreiteiler "Unsere wunderbaren Jahre" am Samstagabend sogar noch kräftig zulegen können. 6,80 Millionen Zuschauer entschieden sich ab 20:15 Uhr für das Drama und damit fast eine Million mehr als noch am Mittwoch. Der Marktanteil lag bei starken 18,5 Prozent und machte Das Erste somit zum Marktführer in der Primetime. Auch beim jungen Publikum lief es mit 8,0 Prozent erneut gut.

Geholfen hat womöglich, dass das erste Teil im Vorfeld noch einmal auf dem "Sportschau"-Sendeplatz zu sehen war und mancher Zuschauer erst dadurch auf die prominent besetzte Reihe aufmerksam wurde. Mit den "Sportschau"-Quoten konnte "Unsere wunderbaren Jahre" um 18:00 Uhr zwar nicht mithalten, doch immerhin 1,90 MIllionen Zuschauer schalteten am Vorabend noch einmal ein.

Eher schlecht klappte dagegen das Zusammenspiel mit der Krimireihe "Die Informantin", die sich ab 21:45 Uhr an den Dreiteiler anschloss. Hierfür blieben nur noch 3,06 Millionen Zuschauer dran, bei den 14- bis 49-Jährigen ging der Marktanteil auf 3,5 Prozent zurück. Ganz vorne lag aber auch am Samstaag wieder die "Tagesschau", die alleine im Ersten von 9,86 Millionen Zuschauern gesehen wurde und auf Marktanteile von 26,9 Prozent bei allen sowie 23,6 Prozent bei den jungen Zuschauern kam.

Eine Stunde zuvor präsentierten sich außerdem die "heute"-Nachrichten im ZDF wieder in starker Form: 6,78 Millionen Zuschauer trieben den Marktanteil hier auf 22,7 Prozent. Das anschließende "ZDFspezial" wollten noch 5,37 Millionen sehen. Und auch "RTL aktuell" war angesichts von 4,63 Millionen Zuschauern erneut gefragt. Hier lag der Marktanteil in der Zielgruppe bei 19,2 Prozent.

