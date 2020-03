Geringes Interesse an der "Sat.1 Comedy-Konferenz"

© Sat.1/Boris Breuer/Willi Weber

Nicht mal eine Million Zuschauer haben sich am Donnerstag im Schnitt für die "Sat.1 Comedy-Konferenz" erwärmen können, am Vorabend fiel "Luke, allein zuhaus" sogar auf ein neues Quoten-Tief. Bei Kabel Eins fiel indes "Rosins Restaurants" durch.



27.03.2020

"Die Sat.1 Comedy-Konferenz" reiht sich nahtlos ein in die Riege der spontan entstandenen Corona-Shows, die beim Publikum auf überschaubares Interesse stoßen. Die vierstündige Live-Show mit Hugo Egon Balder und Ruth Moschner verzeichnete am Donnerstag im Schnitt jedenfalls nur 910.000 Zuschauer, in der Zielgruppe lag der Marktanteil bei überschaubaren 6,0 Prozent. Ein Totelausfall war die Sendung damit aber zumindest nicht.

Unterm Strich lag Sat.1 letztlich vor den Dokusoaps von RTLzwei, aber hinter den Spielfilmen von Vox. "Die 5. Welle" verzeichnete dort zum Start in den Abend insgesamt 1,80 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 7,4 Prozent in der Zielgruppe, "James Bond 007 - Feuerball" erzielte anschließend 11,4 Prozent. Die nächtlichen "Vox Nachrichten" schafften nach 1 Uhr sogar beachtliche 15,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Völlig desolat schlug sich dagegen Kabel Eins, wo "Rosins Restaurants" trotz neuer Folge auf gerade mal 3,2 Prozent Marktanteil sowie insgesamt 830.000 Zuschauer kam. Das "K1 Magazin" und "Abenteuer Leben Spezial" hielten den Marktanteil anschließend bei weniger als vier Prozent. Überzeugender lief es da schon am Vorabend für "Mein Lokal, Dein Lokal", das mit 7,1 Prozent weit über dem Senderschnitt performte.

Die Koch-Doku war damit auch wesentlich erfolger als "Luke, allein zuhaus", das in Sat.1 mit 420.000 Zuschauern und 3,5 Prozent Marktanteil neue Tiefstwerte verbuchte. Recht gut klappt dagegen die Verlängerung des "Frühstücksfernsehens", das zwischen 10 und 11 Uhr immerhin 9,9 Prozent Marktanteil erreichte. 570.000 Zuschauer blieben dran. "Die Dr. Wimmer Show" tat sich anschließend mit 390.000 Zuschauern und einem Marktanteil von 6,9 Prozent aber schon schwerer.

