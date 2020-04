Ostersonntag: ProSieben siegt im Filmduell knapp vor RTL

© Twentieth Century Fox Film Corporation

Während die Privaten sonntags meist nur die Rücklichter des "Tatorts" sehen können, reichte es gegen eine Wiederholung des ARD-Krimis am Ostersonntag sowohl für ProSieben als auch für RTL für erfreulich gute Quoten.



13.04.2020

Da die Erstausstrahlung des "Tatorts" an Ostern immer erst montags statt sonntags läuft, haben an diesem Feiertag auch die Privaten mit ihren Hollywood-Streifen die Chance auf einen Primetime-Sieg. Und diese Chance wollten sowohl RTL als auch ProSieben nicht ungenutzt lassen und schickten beide Free-TV-Premieren ins Rennen - beide mit Erfolg, mit dem etwas glücklicheren Ende aber für ProSieben. Dort sorgte "Deadpool 2" mit 1,66 Millionen 14- bis 49-jährigen Zuschauern für einen sehr guten Marktanteil von 16,4 Prozent. "Jumanji: Willkommen im Dschungel" blieb bei RTL mit 1,59 Millionen 14- bis 49-jährigen Zuschauern ganz knapp dahinter, 15,7 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe können sich aber trotzdem sehen lassen. Insgesamt sprach "Jumanji" übrigens deutlich mehr Zuschauer an: 3,57 Millionen hatten hier eingeschaltet, "Deadpool 2" erreichte nur 2,54 Millionen Zuschauer.

Auch am späteren Abend blieben beide Sender mit ihrem Filmprogramm erfolgreich - und auch hier behielt ProSieben ganz knapp die Oberhand. "John Wick" kam bei ProSieben nämlich auf 15,2 Prozent Marktanteil, "Tomb Raider" lag bei RTL bei 14,9 Prozent. Nur 50.000 junge Zuschauer trennten die beiden Filme. Noch knapper war das Rennen beim Gesamtpublikum, wo "Tomb Raider" 2,12 Millionen Zuschauer zählte, während "John Wick" auf 2,11 Millionen Zuschauer kam.

Mit seinem Film-Abend zufrieden sein kann man auch bei Kabel Eins, wo in der Primetime "Crocodile Dundee II" solide 5,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte. 1,84 Millionen Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet. Am Vorabend hatte "Crocodile Dundee" bereits sehr gute 7,6 Prozent Marktanteil erzielen können, am späteren Abend punktete "Asterix bei den Olympischen Spielen" mit 7,0 Prozent in der Zielgruppe. Noch besser lief nach Mitternacht "Jackie Chan: Drunken Master II", das den Marktanteil noch auf 8,6 Prozent steigerte.

RTLzwei blieb mit "Die Hütte - Ein Wochenende mit Gott" in der Primetime hingegen bei mageren 3,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hängen, danach erzielte der Film "Legion" 4,7 Prozent. Tagsüber hatte die Marathon-Programmierung von "X-Factor - Das Unfassbare" zunächst recht gut funktioniert. Im Verlauf des Nachmittags stieg der Marktanteil in der Spitze auf bis zu 7,3 Prozent. Am Vorabend fiel der Marktanteil dann allerdings unter die 5-Prozent-Marke zurück. Die kleineren Sender taten sich am Ostersonntag abends überwiegend schwer. Eine löbliche Ausnahme bildete Sixx, wo der Film "Burlesque" um 20:15 Uhr starke 2,0 Prozent Marktanteil erzielen konnte.

