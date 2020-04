"Frau Jordan" und "Check Check" enden ganz schlecht

© Joyn / Julian Essink / Andreas Franke

Ein Ende mit Schrecken: "Frau Jordan stellt gleich" und "Check Check" sind mit schlechten Quoten zu Ende gegangen, noch deutlich schlechter lief es allerdings für Vox. Profiteur der Quoten-Krise bei den beiden Sendern war Kabel Eins, das mit Filmen punktete.



23.04.2020 - 09:18 Uhr von Timo Niemeier 23.04.2020 - 09:18 Uhr

Weil die Quoten von "Frau Jordan stellt gleich" und "Check Check" in den vergangenen Wochen bereits schlecht waren, hatte sich ProSieben vor einigen Tagen dazu entschieden, die beiden Serien schneller als geplant zu Ende zu bringen. Am Mittwoch zeigte man daher jeweils vier Folgen - so ist nächste Woche Platz für Filme. Zum Abschied gab es nun noch einmal schlechte Quoten: "Frau Jordan stellt gleich" blieb weit unter der Marke von einer Million Zuschauer hängen, 5,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe waren das höchste der Gefühle.

"Check Check" steigerte sich danach zwar noch bis auf 6,7 Prozent, aber auch das ist natürlich noch immer viel zu wenig. Beide Serien, die zunächst bei Joyn liefen und auch bereits um eine zweite Staffel verlängert wurden, waren damit zumindest bei der linearen Ausstrahlung eine Enttäuschung. ProSieben fiel am Mittwoch auch weit hinter Kabel Eins zurück, wo der Film "Der Tag, an dem die Erde stillstand" 1,59 Millionen Menschen unterhielt und dem Sender beim jungen Publikum 9,2 Prozent Marktanteil bescherte. "Matrix" kam danach auf 8,0 Prozent. Noch schlechter als für ProSieben lief es am Mittwochabend für Vox, dort waren allerdings nur Wiederholungen von "Magnum P.I." zu sehen. Mit jeweils 2,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe zeigte die Serie, dass sie im Re-Run eher nicht als Zuschauermagnet taugt. Mit einer Reichweite von rund einer Million lief es aber noch besser als für die Serien bei ProSieben. Am 13. Mai startet beim Sender die zweite Staffel - ob die Quoten dort viel besser sein werden und es über den Senderschnitt schaffen, ist keinesfalls sicher. Schon die erste Staffel war kein Straßenfeger. Zwei alte "Law & Order: SVU"-Folgen holten am Mittwoch im Anschluss an "Magnum P.I." noch 1,5 und 2,9 Prozent in der Zielgruppe. Vox erzielte durch seine schlechte Primetime am Mittwoch einen Tagesmarktanteil in Höhe von lediglich 5,2 Prozent, aber auch ProSieben kann mit seinen 7,3 Prozent nicht zufrieden sein. Um ein Haar wäre man sogar hinter Kabel Eins gefallen, das mit 7,1 Prozent deutlich besser unterwegs war als üblich.

Teilen