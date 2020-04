"Im Namen des Volkes" endet mau, Rückenwind für Soaps

© RTLzwei

Die Hobbyrichter-Show "Im Namen des Volkes" konnte sich bei RTLzwei nicht für eine Fortsetzung empfehlen, auch "Reeperbahn privat" hatte es schwer. Dafür gibt's gute Nachrichten aus dem Vorabend, wo die Soaps wieder im Aufwind sind



24.04.2020 - 09:50 Uhr von Uwe Mantel 24.04.2020 - 09:50 Uhr

Vier Wochen lang stand bei RTLzwei nun "Im Namen des Volkes - So urteilt Deutschland" auf dem Programm. Das Quotenurteil fiel dabei allerdings eher negativ aus: Mit im Schnitt nur knapp 4,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen konnte sich das Format eher nicht für eine Fortsetzung empfehlen. Zwar ließ die letzte Folge den Tiefstwert der Vorwoche hinter sich, 4,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe waren aber erneut nicht überzeugend. Insgesamt hatten 640.000 Zuschauer eingeschaltet. Anders als in der vergangenen Woche konnte "Reeperbahn privat" den Abend im Anschluss auch nicht retten und blieb mit 4,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen blass.

Gute Nachrichten gibt's für RTLzwei aber dafür aus dem Vorabend. "Berlin - Tag & Nacht" konnte dort gute 7,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielen und befand sich allgemein in den letzten Tagen schon im Aufwind. Die Soap ist - je nach Abschneiden am Freitag - damit auf dem Weg, den besten Wochenschnitt seit November, vielleicht sogar Oktober zu erzielen. "Köln 50667" hatte zuletzt schon wieder zulegen können und bestätigte seine ansteigende Formkurve mit ebenfalls 7,2 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Auch "Krass Schule" lief mit 6,0 Prozent Marktanteil gut - und das, obwohl aktuell nur Wiederholungen zu sehen sind.

Neben RTLzwei hatte auch Kabel Eins am Donnerstagabend mit Problemen in der Primetime zu kämpfen. "Star Trek: Nemesis" blieb mit 3,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe klar unter dem Soll, "Der Tag an dem die Erde stillstand" konnte im Anschluss mit 4,0 Prozent ebenfalls nicht überzeugen. Rundum gelungen war der Donnerstag hingegen bei Tele 5: Zwischen 16:30 Uhr und Mitternacht lag der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen durchgehend zwischen 2,0 und 2,8 Prozent. Der Primetime-Film "Air America" zählte insgesamt 590.000 Zuschauer, was 1,9 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum entsprach. "Get the Gringo" kam danach mit 450.000 Zuschauern auf 2,3 Prozent Marktanteil.

Teilen