ZDF lässt die Konkurrenz am 1. Mai weit hinter sich

Das ZDF ist am Feiertag der mit Abstand stärkste Sender gewesen. In der Primetime lief es für die Krimis sehr gut und danach konnte die "heute show" ihr Rekordniveau aus der vergangenen Woche halten. Nichts zu melden hatte dagegen Das Erste.



02.05.2020 - 09:31 Uhr von Timo Niemeier 02.05.2020 - 09:31 Uhr

Die meistgesehene Sendung am 1. Mai war die "Tagesschau", 7,09 Millionen Menschen sahen sich die Nachrichtensendung im Ersten an. 21,6 bei allen und 17,9 Prozent Marktanteil bei den jungen Zuschauern (14-49) wurden gemessen. Das war es dann aber auch schon mit den guten Nachrichten für den Sender, ansonsten dominierte am Feiertag nämlich das ZDF. Sieben der zehn meistgesehenen Sendungen am Freitag liefen bei den Mainzern.

So unterhielt "Der Alte" in der Primetime 6,44 Millionen Menschen und stellte damit, wenn auch denkbar knapp, einen neuen Rekord auf. Der bisherige Bestwert stammt von Anfang April, damals waren 6,43 Millionen Zuschauer mit dabei. "Letzte Spur Berlin" kratzte im Anschluss mit einer Reichweite von 5,45 Millionen ebenfalls an einem Bestwert. 18,4 und 15,9 Prozent Marktanteil sind sehr gute Werte für die beiden Reihen.

Am späten Abend punktete das ZDF zudem erneut mit der "heute show", das in der vergangenen Woche einen Rekord aufstellte. Am 1. Mai konnte man das extrem hohe Quotenniveau halten: 5,33 Millionen Menschen sahen zu, mehr waren es in der Geschichte der Show nur in der letzten Woche. Neben 18,3 Prozent beim Gesamtpublikum lief es auch bei den jungen Zuschauern richtig gut, so holte Oliver Welke bei den 14- bis 49-Jährigen sehr gute 13,3 Prozent, wenngleich vor allem beim jungen Publikum in den letzten Wochen auch schon deutlich mehr drin war. Im Tagesprogramm lief es für das ZDF übrigens auch gut, sowohl "Rosamunde Pilcher", als auch "Bares für Rares" und "Rosenheim-Cops" performten gut. Einzig "Bettys Diagnose" am Vorabend blieb im einstelligen Bereich hängen.





Das Erste kam im Anschluss an die "Tagesschau" mit der Komödie "Werkstatthelden mit Herz" noch auf gute 12,2 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum, 4,28 Millionen Menschen sahen zu. Schon die "Tagesthemen" fielen danach aber unter die Marke von zehn Prozent. Einen alten "Tatort" sahen später nur noch 2,21 Millionen Menschen an, das entsprach 8,8 Prozent. Und auch die Feiertags-Programmierung im Tagesprogramm enttäuschte. Das Europakonzert der Berliner Philharmoniker am Vormittag wollten nur 550.000 Menschen sehen, damit holte man lediglich 4,7 Prozent beim Gesamtpublikum. Und auch die im Anschluss gezeigten Dokus und Filme lagen fast alle unter dem Senderschnitt. Die Doku "Hannelore Kohl - Die erste Frau" erreichte am Vorabend immerhin 11,3 Prozent und lag damit auf Normalniveau des Senders, 2,91 Millionen Menschen schalteten hier ein.

