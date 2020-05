ntv & Welt im April erneut stark, aber Nitro an der Spitze

© ntv

Die Corona-Krise facht die Quoten der Newssender weiter an, allerdings lief es im April nicht mehr ganz so stark wie noch im März. Dadurch konnte Nitro die Spitze unter den kleinen Sendern zurückerobern. RTLplus zog derweil mit Sat.1 Gold gleich.



Auch im April war Corona das alles bestimmende Thema in den Medien - kein Wunder also, dass die Nachrichtensender auch diesmal wieder von dem starken Informationsbedürfnis der Zuschauer profitierten. Von den Rekordwerten aus dem März, als etwa ntv sogar mehr als zwei Prozent Marktanteil verzeichnete, blieben die Zahlen jedoch ein Stück entnervt. ntv verlor 0,4 Prozentpunkte und erzielte bei den 14- bis 49-Jährigen einen sehr guten Marktanteil von 1,7 Prozent. Das waren immer noch 0,8 Prozentpunkte mehr als im Vorjahresmonat. Welt büßte 0,2 Prozentpunkte auf 1,3 Prozent ein.

Bei Phoenix schlug sich die Corona-Krise dagegen nicht so nieder. Zwar war auch der öffentlich-rechtliche Ereignis- und Dokumentationssender gefragter als vor einem Jahr, doch mit Marktanteilen von 1,1 Prozent bei allen sowie 0,8 Prozent bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern fiel der Anstieg nicht so stark aus wie bei den privaten Konkurrenen. ntv und Welt lagen letztlich auch beim Gesamtpublikum erneut vor Phoenix. Doch wo es Gewinner gibt, gibt es auch Verlierer - und die sind in erster Linie im Sport-Bereich zu finden. So verbuchte Eurosport 1 ebenso wie Sky Sport News HD nur 0,1 Prozent Marktanteil. Sport1 betrieb etwas Schadensbegrenzung, kam aber mit 0,4 Prozent nicht über den schlechtesten Wert seit vielen Jahren hinaus.

In Köln kann man sich derzeit aber nicht nur über das große Interesse an ntv freuen, sondern auch über einen schönen Achtungserfolg von RTLplus. Der sogenannte Best-Ager-Sender lag nämlich knapp vier Jahre nach seinem Start bei den 14- bis 49-Jährigen erstmals auf Augenhöhe mit Sat.1 Gold. Beide Sender erzielten im April jeweils einen Marktanteil von 1,5 Prozent. Für RTLplus war es der erfolgreichste Monat seit Juli vergangenen Jahres. Beim Gesamtpublikum lief es mit 1,7 Prozent sogar noch etwas besser - hier musste man Sat.1 Gold jedoch den Vortritt lassen, das wie schon im März auf 1,9 Prozent kam.

Marktanteil

14-49 +/-

Vormonat +/-

Apr 19 Marktanteil

gesamt Nitro 2,1 ±0 -0,2 1,9 ZDFneo 1,9 +0,2 ±0 2,8 Super RTL 1,8 -0,1 -0,3 1,4 n-tv 1,7 -0,4 +0,8 1,5 DMAX 1,7 +0,2 +0,1 1,1 Sat.1 Gold 1,5 -0,1 -0,1 1,9 RTLplus 1,5 +0,2 +0,3 1,7 ZDFinfo 1,5 ±0 -0,1 1,5 ProSieben Maxx 1,5 +0,1 -0,1 0,8 Welt 1,3 -0,2 +0,4 1,2 Disney Channel 1,3 -0,1 ±0 0,9 sixx 1,3 +0,1 +0,1 0,8 Tele 5 1,1 +0,1 +0,1 0,9 kabel eins Doku 1,1 +0,2 +0,2 0,7 Comedy Central 1,0 +0,1 -0,2 0,4 Arte 0,9 +0,1 +0,2 1,3 KiKa 0,9 -0,2 -0,2 0,8 TLC 0,9 +0,2 +0,1 0,6 3sat 0,8 +0,1 +0,1 1,4 Phoenix 0,8 -0,1 +0,2 1,1 Deluxe Music 0,7 +0,1 ±0 0,3 One 0,5 -0,1 ±0 0,8 Sport1 0,4 -0,1 -0,3 0,4 tagesschau24 0,4 -0,1 +0,1 0,4 N24 Doku 0,4 ±0 – 0,3 Servus TV 0,3 ±0 ±0 0,4 Toggo Plus 0,3 ±0 – 0,3 Nickelodeon 0,3 -0,1 ±0 0,3 Vox Up 0,3 +0,1 – 0,2 HGTV 0,2 +0,1 – 0,2 MTV 0,2 ±0 -0,1 0,1 Sky Sport News HD 0,1 ±0 -0,1 0,1 Eurosport1 0,1 ±0 -0,2 0,1

Die Spalte +/- gibt die Veränderung im Vergleich zum Vormonat bzw. zum Vorjahresmonat an. Dritte Programme fehlen. Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, 01.04.2020-30.04.2020

Größter unter den kleinen Sendern war jedoch Nitro, zumindest wenn man die klassische Zielgruppe als Maßstab nimmt. Zwar sah es nicht ganz so stark aus wie noch vor einem Jahr, doch mit 2,1 Prozent Marktanteil blieb der RTL-Männersender gegenüber dem Vormonat unverändert und eroberte damit die Spitzenposition zurück. Dahinter folgte ZDFneo, wo man sich über 1,9 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum freuen kann - ein Plus von 0,2 Prozentpunkten im Vergleich zum März. Beim Gesamtpublikum ging es auf 2,8 Prozent leicht nach oben. Das war nun allerdings schon der fünfte Monat in Folge ohne eine Drei vor dem Komma. Zur Erinnerung: 2019 erreichte ZDFneo elf Monate am Stück jeweils mehr als drei Prozent Marktanteil.

Disney Channel muss wieder Federn lassen

Der Höhenflug des Disney Channels mit Marktanteilen von mehr als 14 Prozent in der Kinder-Zielgruppe ist vorerst beendet. Im April ging der Marktanteil bei den 3- bis 13-Jährigen auf 12,4 Prozent zurück und lag damit wieder auf dem Niveau vom Januar. Im Vergleich zum April 2019 betrug das Plus damit nur noch 0,2 Prozentpunkte. Super RTL büßte zusammen mit Toggo Plus hingegen im Vergleich zum Vorjahresmonat eineinhalb Prozentpunkte ein, konnte sich aber nach dem kleinen März-Dämpfer wieder über die 20-Prozent-Marke retten. Der öffentlich-rechtliche Kika kam als Zweitplatzierter im Kindersegment dagegen nicht über 15,8 Prozent Marktanteil hinaus und erzielte den schwächsten Wert seit Dezember 2018.

MA 3-13

(6:00-20:15)

+/-

Vormonat

+/-

Apr 19 MA 14-49

20:15-0:00 Super RTL inkl. Toggo Plus 20,6 +0,7 -1,5 1,9 Kika

15,8 -0,2 -2,2 --

Disney Channel

12,4 -2,0 +0,2 1,1 Nick 5,9 -0,7 -0,5 --



Die Spalte +/- gibt die Veränderung im Vergleich zum Vormonat bzw. zum Vorjahresmonat an. Quelle: DWDL.de-Recherche / AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, 01.04.2020-30.04.2020

WDR mit bestem Monatsmarktanteil seit Jahren

Für das WDR Fernsehen war der April ein ein erfolgreicher Monat: Mit im Schnitt 7,8 Prozent schnitt das Dritte Programm im eigenen Sendegebiet erneut so gut ab wie seit mehreren Jahren nicht mehr - verglichen mit März ging es noch einmal um 0,1 Prozentpunkte nach oben. Es war nun schon der dritte Monat in Folge, in dem der Marktanteil oberhalb der Marke von sieben Prozent lag. Das reichte sogar für einen Platz auf dem Treppchen: Unter den Dritten waren im Mai nur das MDR Fernsehen und das NDR Fernsehen gefragter. Der MDR führt das Feld weiter unangefochten an - und verzeichnete mit 9,6 Prozent den höchsten Marktanteil seit Dezember. Mit Blick auf den bundesweiten Marktanteil teilen sich WDR und NDR mit jeweils 2,6 Prozent die Spitzenposition.

MA Sendegebiet

ab 3

+/-

Vormonat MA bundesweit

ab 3 MA bundesweit

14-49 MDR 9,6 +0,2 1,9 0,8 NDR 7,9 -0,2 2,6 1,0 WDR 7,8 +0,1 2,6 1,4 BR 7,5 -0,6 1,9 0,8 SWR 6,8 -0,5 2,0 0,8 RBB 6,5 -0,1 1,2 0,6 HR 6,4 -0,6 1,0 0,5



Die Spalte +/- gibt die Veränderung im Vergleich zum Vormonat an. Quelle: DWDL.de-Recherche / AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, 01.04.2020-30.04.2020

Sport-Pause sorgt für Quoten-Flaute im Pay-TV

Ohne Live-Sport fiel der Pay-TV-Marktanteil im April erneut niedriger aus als gewöhnlich. Während die Fußball-Saison sonst zu diesem Zeitpunkt in ihre Schlussphase eintritt, steht wegen Corona alles still - das führt dazu, dass die von Sky Media vermarkteten Sender nur einen Marktanteil von 3,6 Prozent in der Zielgruppe verbuchten und damit fast einen Prozentpunkt weniger als vor einem Jahr. Da kann auch die "hisTOOOrische Konferenz" wenig ausrichten, die mit gerade mal 60.000 Zuschauern schon die meistgesehene Sendung bei Sky Sport Bundesliga war. Auf der Haben-Seite steht dagegen die neue Staffel von "Das Boot", die zum Start von fast 200.000 Zuschauern auf linearem Wege gesehen wurde. Und auch Filme waren offenbar in besonderem Maße gefragt: So erzielte etwa der Sender Sky Cinema Special bessere Quoten als zuletzt und eroberte gar die Spitze der Pay-TV-Sender.

Top 3 der Pay-TV-Sender im März

Marktanteil 14-49 Marktanteil gesamt Sky Cinema Special 0,3 0,2 FOX

0,3 0,2 TNT Comedy

0,2 0,1



Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, 01.04.2020-30.04.2020

