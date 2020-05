Verstörender "Polizeiruf" siegt mit Zuschauerverlusten

© rbb/Arnim Thomaß

Der "Polizeiruf 110: Heilig sollt ihr sein!" hat mit fast sieben Millionen Zuschauern den Sieg in der Primetime erobert, war aber längst nicht so stark wie der "Tatort" zuletzt. Profiteur war unter anderem ZDFneo, aber auch ProSieben überzeugte am Sonntag.



04.05.2020 - 08:51 Uhr von Alexander Krei 04.05.2020 - 08:51 Uhr

Der "Polizeiruf 110" hat am Sonntag einige Zuschauer ratlos hinterlassen - nicht nur wegen der schwangeren Jungfrau, um die es in der Folge "Heilig sollt ihr sein!" ging. Tatsächlich erreichte der ARD-Krimi bei Weitem nicht so viele Zuschauer wie die zuletzt gezeigten "Tatorte", die seit Mitte März konstant mehr als neun Millionen vor den Fernseher lockten. Der "Polizeiruf 110" kam diesmal dagegen nur auf 6,90 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 19,3 Prozent. Das reichte aber trotzdem für die klare Spitzenposition in der Primetime.

Mehr Menschen erreichte am Sonntag nur die "Tagesschau", die es alleine im Ersten auf 7,47 Millionen Zuschauer sowie 22,2 Prozent brachte. Bei den 14- bis 49-Jährigen entsprachen 2,23 Millionen Zuschauer sogar einem Marktanteil von 23,4 Prozent. Der Krimi zählte anschließend noch 1,59 Millionen junge Zuschauer, die für 15,0 Prozent Marktanteil sorgten - auch das war ein ganzes Stück weniger als der "Tatort" zuletzt verzeichnete. So mancher Krimi-Fan wich offenbar lieber zu ZDFneo aus, wo eine Wiederholung von "Ein starkes Team" auf respektable 1,25 Millionen Zuschauer kam.

Als stärkster Verfolger beim Gesamtpublikum ging indes die ZDF-Reihe "Ella Schön" hervor, die es mit einer Wiederholung auf 4,12 Millionen Zuschauer brachte. Beim anschließenden "heute-journal" schalteten sogar fast eine Million mehr ein. ProSieben wiederum punktete mit dem Spielfilm "Shape of Water - Das Flüstern des Wasser", der als Free-TV-Premiere auf 2,43 Millionen Zuschauer sowie überzeugende 13,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe kam. Die Wiederholung von "Es" enttäuschte dagegen anschließend mit gerade mal 6,9 Prozent.

Sat.1 wiederum erzielte um 23:00 Uhr mit "Die letzte Festung" richtig gute 13,0 Prozent, nachdem "Fluch der Karibik" zum Start in den Abend auf 9,6 Prozent kam. Insgesamt wollten 1,53 Millionen Zuschauer den Piratenfilm-Aufguss sehen. Zufriedenstellend verlief der Film-Abend aber auch für RTLzwei, wo es "Illuminati" zunächst auf 1,52 Millionen Zuschauer sowie 6,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe brachte, ehe sich "The Da Vinci Code - Sakrileg" zu später Stunde auf 7,9 Prozent steigerte.

