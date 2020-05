"Bauer sucht Frau International" schlägt sich etwas besser

© TVNow/Benno Kraehahn

Mit fast vier Millionen Zuschauern ist "Bauer sucht Frau" eigentlich gut unterwegs, doch beim jungen Publikum tut sich die RTL-Kuppelei vergleichsweise schwer. In dieser Woche ging es aber zumindest etwas nach oben. Vox blieb mit Tim Mälzer indes blass.



04.05.2020 - 09:05 Uhr von Alexander Krei 04.05.2020 - 09:05 Uhr

Gegen eine geschwächte Krimi-Konkurrenz und ohne "The Voice Kids" im Gegenprogramm hat sich "Bauer sucht Frau International" in dieser Woche etwas besser geschlagen als in den vergangenen beiden Wochen. Die RTL-Kuppelshow gewann fast eine Viertelmillion Zuschauer hinzu und zählte diesmal im Schnitt 3,80 Millionen Zuschauer, die einem Marktanteil von 11,8 Prozent entsprachen. Das sind freilich gute Werte, doch vor allem beim jungen Publikum lief es zuletzt mau.

Hier ging es nun im Wochenvergleich immerhin um mehr als einen Prozentpunkt nach oben: 1,13 Millionen 14- bis 49-jährige Zuschauer entsprachen 11,7 Prozent Marktanteil - von den Werten des Vorjahres, als "Bauer sucht Frau International" noch montags im Sommerprogramm lief, blieb das Format aber auch diesmal wieder ein gutes Stück entfernt. Dazu kommt, dass auch "Llambis Tanzduell" nicht so recht in Fahrt kommen will: Mit einem Marktanteil von 9,5 Prozent setzte es am Vorabend sogar einen neuen Tiefstwert.

Insgesamt konnten sich 2,21 Millionen Zuschauer für die Sendung mit Joachim Llambi begeistern, am späten Abend kam die Wiederholung zudem nicht über 1,33 Millionen Zuschauer sowie 9,8 Prozent Marktanteil hinaus. Und auch Vox konnte am Sonntagabend nicht so viel reißen: Ein weiteres Best Of von "Kitchen Impossible" blieb jedenfalls bei nur 5,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe hängen. Mit insgesamt 940.000 Zuschauern bewegte sich die Koch-Reihe auf der Flughöhe der "CSI"-Wiederholungen bei Nitro.

Am Vorabend wiederum lief's umso besser: "auto mobil" war mit 9,8 Prozent so erfolgreich wie seit neun Monaten nicht mehr und auch "Biete Rostlaube, suche Traumauto" und "Ab ins Beet!" punkteten mit Marktanteilen von 8,4 sowie 9,9 Prozent. Ganz anders die Vorabend-Lage dagegen bei Sat.1, das eine Woche vor dem Finale gerade mal 4,9 Prozent Marktanteil mit seinem Heimwerker-Format "Mit Nagel und Köpfchen" verbuchte. Das war ein neuer Tiefstwert für den Neustart.

