Endspurt: "Topmodel"-Halbfinale mit Staffel-Bestwert

Eine Woche vor dem Finale markierte "Germany's Next Topmodel" am Donnerstag neue Staffel-Rekorde und ist nun auf dem besten Weg, die - nach Zielgruppen-Marktanteilen - erfolgreichste Staffel seit neun Jahren abzuliefern.



15.05.2020 - 08:54 Uhr von Uwe Mantel 15.05.2020 - 08:54 Uhr

"Germany's Next Topmodel" präsentiert sich weiterhin in bestechender Form und steigerte sich eine Woche vor dem Finale - das diesmal in besonderer Form und mit einer aus Los Angeles zugeschalteten Heidi Klum stattfinden muss - nochmal auf neue Staffel-Bestwerte. So verfolgten im Schnitt 2,97 Millionen Zuschauer, welche Kandidatinnen ins Finale einziehen. Das war die höchste Reichweite, die für eine "Topmodel"-Folge seit rund vier Jahren gemessen wurde. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei sehr guten 9,8 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 21,8 Prozent Marktanteil erzielt - auch das war ein neuer Staffel-Bestwert.

Ohnehin ist "Germany's Next Topmodel" auf dem Weg, den besten Marktanteils-Schnitt seit 2011 hinzulegen. Aktuell reicht es schon für fast 18 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, nochmal etwas mehr als im ohnehin schon sehr erfolgreichen Vorjahr. Erfolgreich schlägt sich auch "red" im "Topmodel"-Schlepptau: In dieser Woche reichte es für einen Marktanteil von 14,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Insgesamt sahen hier im Schnitt noch 1,36 Millionen Zuschauer zu. Danach wiederholte ProSieben nochmal die außergewöhnliche Folge "Männerwelten" von "Joko & Klaas Live", die sich nochmal 470.000 Zuschauer ansahen. 8,3 Prozent betrug der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.

Die Konkurrenz war am Donnerstagabend mal wieder weit abgeschlagen. RTL kann schon froh sein, dass es diesmal trotz Wiederholungen für durchgängig zweistellige Marktanteile für "Der Lehrer" und "Doctor's Diary" reichte. Zunächst pendelten sie zwischen 10,1 und 10,6 Prozent, nach 23 Uhr steigerte sich "Doctor's Diary" auf gute 13,0 Prozent. Sat.1 von 20:15 Uhr bis tief in die Nacht nur Wiederholungen von "Criminal Minds". Von zunächst 6,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe ging's hier zwischenzeitlich sogar noch weiter auf nur noch 5,0 Prozent bergab.

Zufrieden sein kann man bei RTLzwei, wo "Reeperbahn privat" ordentliche 5,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte. Kabel Eins erreichte mit dem Film "Coach Carter" solide 5,1 Prozent in der Zielgruppe, Vox blieb mit 6,6 Prozent Marktanteil für "Snowden" unter dem eigenen Senderschnitt.

