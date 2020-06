Kabel Eins nur knapp hinter ProSieben und RTL

© kabel eins

"Miss Undercover" und "Miss Undercover 2" bescherten Kabel Eins einen sehr starken Mittwochabend. Um 20:15 Uhr lag man nur knapp hinter ProSieben, ab 21:15 Uhr sogar deutlich davor. Zunächst war man auch dicht an RTL dran.



04.06.2020 - 09:34 Uhr von Uwe Mantel 04.06.2020 - 09:34 Uhr

Kabel Eins erreichte am Mittwoch einen sehr guten Tagesmarktanteil von 6,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, beim Gesamtpublikum von 4,2 Prozent und schaffte damit beide Male den Einzug in die Top 5 der Sender. Zu verdanken hat man das neben einem erfolgreichen Nachmittag, wo etwa "Navy CIS" 8,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe erreichte und "Abenteuer Leben täglich" mit 7,8 Prozent überzeugte, vor allem einer sehr guten Performance in der Primetime.

Der immerhin schon gut 20 Jahre alte Film "Miss Undercover" mit Sandra Bullock sorgte dort um 20:15 Uhr für einen hervorragenden Marktanteil von 9,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. 1,39 Millionen Zuschauer sahen insgesamt zu. Die Fortsetzung "Miss Undercover 2" hielt den Zielgruppen-Marktanteil dann auch am späteren Abend bei starken 8,6 Prozent. 730.000 Zuschauer wurden hier im Schnitt noch erzielt.

Um 20:15 Uhr lag Kabel Eins gar nicht allzu weit hinter RTL und ProSieben. Bei ProSieben fiel "Grey's Anatomy" erstmals in dieser Staffel ganz knapp unter die 10-Prozent-Marke und lag bei 9,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. 1,2 Millionen Zuschauer wurden hier insgesamt gezählt. Danach ging's dann ohnehin wieder rasant bergab: "Atlanta Medical" kam nicht über 6,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe hinaus, Wiederholungen von "9-1-1" lagen bei 5,0 und 3,7 Prozent.

RTL kam mit dem "Are you the One"-Ersatz "Die 25" um 20:15 Uhr nur auf einen Zielgruppen-Marktanteil von 9,4 Prozent. 1,56 Millionen Zuschauer sahen sich die Rankingshow im Schnitt an. Immerhin gab's hier aber Besserung im weiteren Verlauf des Abends: "Stern TV" ließ den Marktanteil ab 22:15 Uhr auf ordentliche 13,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen steigen und zählte auch insgesamt mehr Zuschauer als "Die 25": 1,67 Millionen sahen hier im Schnitt zu.

Die Privatsender der zweiten Generation ließ Kabel Eins ohnehin mühelos hinter sich. RTLzwei ging mit alten Folgen von "Zuhause im Glück" unter und kam nicht über 2,8 und 3,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus. Und bei Vox blieb "Magnum, P.I." mit 4,8 und 5,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen wieder blass, eine alte Folge um 22 Uhr kam noch auf 4,5 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe.

