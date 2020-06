RTL gewinnt dank starker "Chartshow" in der Primetime

© TVNOW / Stefan Gregorowius

Auch in dieser Woche hat "Die ultimative Chartshow" bei RTL am Freitagabend wieder starke Quoten verbucht. Auf fast 16 Prozent Marktanteil kam die Sendung, während Sat.1 und ProSieben mit ihren Programmen einstellig blieben.



13.06.2020 - 09:08 Uhr von Alexander Krei 13.06.2020 - 09:08 Uhr

Während die Lage am Nachmittag weiterhin katastrophal ist (DWDL.de berichtete), konnte RTL am Freitag zumindest abends auftrumpfen. Nachdem schon "RTL aktuell", "Alles was zählt" und "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" punkteten, war zur besten Sendezeit erneut auf "Die ultimative Chartshow" Verlass. 2,03 Millionen Zuschauer schalteten diesmal ein - das waren zwar fast 400.000 weniger als vor einer Woche, was jedoch vor allem am guten Wetter lag. Der Gesamt-Marktanteil fiel mit 9,3 Prozent nämlich identisch aus.

Und auch in der Zielgruppe kam die Suche nach den "erfolgreichsten Live-Acts" ähnlich gut an: 900.000 Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren trieben den Marktanteil der Musikshow über fast vier Stunden hinweg auf durchschnittlich 15,9 Prozent. Damit war RTL in der Primetime eindeutiger Marktführer. Zum Vergleich: Sat.1 kam mit "Reingelegt - Die lustigsten Comedy-Fallen" auf 9,5 Prozent Marktanteil, den ProSieben-Film "Exodus: Götter und Könige" sahen nur 8,2 Prozent der jungen Zuschauer.

Solide verlief der Abend für RTLzwei, das mit "Die Bourne Identität" auf 880.000 Zuschauer und 5,7 Prozent Markanteil, während "Bones" bei Vox mit 6,2 Prozent in den Abend startete und sich bis zu später Stunde auf gute 8,1 Prozent steigerte. Auch Kabel Eins legte im Laufe des Abends zu: Von den 4,5 Prozent Marktanteil, die "Navy CIS" um 20:15 Uhr erzielte ging es bis Mitternacht auf 7,3 Prozent für "Navy CIS: L.A." nach oben. Tagsüber konnte Kabel Eins ebenfalls mit seinen US-Krimis punkten.

Vergleichsweise unauffällig performten dagegen die meisten der kleinen Sender. Sehr gut sah es allerdings für Tele 5 aus, wo der Spielfilm "U-571 - Mission im Atlantik" auf 2,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe kam und insgesamt 450.000 Zuschauer unterhielt. Bei DMAX starteten die "Fluss-Monster" mit 2,5 Prozent in den Abend, die weiteren Dokusoaps blieben anschließend jedoch unter der Zwei-Prozent-Marke.

