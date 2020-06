"heute-show" beweist zum Abschied nochmal ihre Stärke

© ZDF

Platz 1 und Platz 2: Die "heute-show" und ihre Wiederholung am Tag danach waren mal wieder die Sendungen, die durch zeitversetzte Nutzung mit Abstand am meisten Zuschauer hinzugewannen. Erhebliche Marktanteils-Gewinne gab's auch für "Beauty & The Nerd"



18.06.2020 - 16:20 Uhr von Uwe Mantel 18.06.2020 - 16:20 Uhr

Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Drei Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (Mediatheken ausgenommen) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Mehr dazu hier. Künftig blicken wir immer donnerstags auf die größten Änderungen, die sich dadurch ergeben.

Dass der Erfolg der "heute-show" noch viel größer ist, als es die zunächst ausgewiesenen vorläufig gewichteten Quoten zeigen, haben wir schon zur Einführung unserer Reihe über die Veränderungen durch endgültige Gewichtung thematisiert. Und daran hat sich auch bis zum Ende der aktuellen Staffel nichts geändert - ganz im Gegenteil: Der Aufschlag in der endgültigen Gewichtung, die eben auch zeitversetzte Nutzung des linearen Signals (ohne Online-Abrufe) innerhalb von 3 Tagen nach der Ausstrahlung erhält, war noch größer als in den Wochen zuvor. So wurden aus den zunächst ausgewiesenen 4,26 in der endgültigen Gewichtung 4,83 Millionen Zuschauer - ein Plus von 570.000. Und Platz 2 ging auch noch an die "heute-show", denn auch die Wiederholung am Samstagabend wurde noch um 270.000 Zuschauer auf 1,1 Millionen nach oben korrigiert (Da wir uns in unserern Top-Listen auf die Zeit zwischen 18 Uhr und 23:30 Uhr beschränken, taucht sie dort nicht auf). Dadurch ergeben sich auch ganz andere Marktanteile - bei den 14- bis 49-Jährigen werden am Freitagabend nun nicht 17,8, sondern 22,2 Prozent ausgewiesen.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum Zeit RW MA RW MA heute-show 12.06. 22:33 4,83

(+0,57) 21,3%

(+1,8%p.) 1,43

(+0,36) 22,2%

(+4,4%p.) Kommissar Van der Valk - Rauschendes Amsterdam 14.06. 21:44 3,50

(+0,16) 13,9%

(+0,5%p.) 0,39

(+0,05) 5,3%

(+0,6%p.) Gute Zeiten, Schlechte Zeiten 12.06. 19:38 2,46

(+0,16) 11,6%

(+0,5%p.) 0,98

(+0,04) 19,3%

(+0,3%p.) Der Staatsanwalt 12.06. 20:14 4,83

(+0,14) 19,8%

(+0,2%p.) 0,42

(+0,02) 7,1%

(+0,2%p.) Nachtschwestern 09.06. 20:14 1,94

(+0,13) 6,2%

(+0,3%p.) 0,86

(+0,02) 10,0%

(0,0%p.) Tagesschau 13.06. 20:00 5,55

(+0,13) 22,7%

(+0,3%p.) 1,04

(+0,02) 17,4%

(0,0%p.) Magnum P.I. 10.06. 21:08 1,25

(+0,13) 4,0%

(+0,4%p.) 0,44

(+0,04) 4,7%

(+0,3%p.) Grey's Anatomy - Die jungen Ärzte 10.06. 20:15 1,14

(+0,12) 3,7%

(+0,3%p.) 0,73

(+0,07) 8,3%

(+0,7%p.) Magnum P.I. 10.06. 20:15 1,21

(+0,12) 3,9%

(+0,3%p.) 0,42

(+0,05) 4,8%

(+0,5%p.) Beauty & The Nerd 11.06. 20:14 1,33

(+0,11) 4,7%

(+0,3%p.) 1,03

(+0,10) 13,0%

(+1,0%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 8.6.-14.6.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

In der kommenden Woche wird es nun erstmals einen anderen Spitzenreiter geben, weil sich die "heute-show" ja nun in ihre Sommerpause verabschiedet hat. Ohne die "heute-show" wäre der Spitzenplatz in dieser Woche "Kommissar van der Valk" zugefallen, der um 160.000 Zuschauer im Nachhinein zulegte, der "Polizeiruf 110" zuvor nur um 110.000. Gleichauf lag auch "GZSZ", das mit der Freitagsfolge ebenfalls 160.000 weitere Zuschauer eingesammelt hat. An den übrigen Wochentagen lag das nachträgliche Plus allerdings nur bei 20.000 bis 40.000. Ebenfalls immer gut mit dabei sind die RTL-"Nachtschwestern" (+130.000). Trotzdem verharrte der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen bei ernüchternden 10,0 Prozent.

Richtig große Zugewinne in Sachen Marktanteil gab's hingegen auch in der zweiten Woche für die ProSieben-Sendung "Beauty & The Nerd". Nachträglich wurde hier der Marktanteil um einen ganzen Prozentpunkt auf 13,0 Prozent nach oben angepasst. Die Gesamt-Reichweite lag letztlich um 110.000 höher als bei den vorläufigen Zahlen. Freuen darf man sich auch bei Vox, wo das Finale von "Prince Charming" von enttäuschenden 5,8 auf zumindest halbwegs solide 6,7 Prozent Marktanteil nach oben gewichtet wurde. Die direkt vorausgehende vorletzte Folge erreichte nun 6,6 statt der zunächst ausgewiesenen 6,2 Prozent Marktanteil. 70.000 bzw. 90.000 zusätzliche Reichweite kam in den endgültigen Quoten obendrauf.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum Zeit RW MA RW MA heute-show 12.06. 22:33 4,83

(+0,57) 21,3%

(+1,8%p.) 1,43

(+0,36) 22,2%

(+4,4%p.) Beauty & The Nerd 11.06. 20:14 1,33

(+0,11) 4,7%

(+0,3%p.) 1,03

(+0,10) 13,0%

(+1,0%p.) Prince Charming 08.06. 23:21 0,56

(+0,09) 4,3%

(+0,6%p.) 0,27

(+0,04) 6,7%

(+0,9%p.) Köln 50667 12.06. 18:09 0,31

(+0,03) 2,0%

(+0,2%p.) 0,24

(+0,04) 6,4%

(+0,8%p.) Die Urlauber - Auf die Koffer, fertig, los! 14.06. 18:16 1,29

(+0,05) 5,6%

(+0,1%p.) 0,49

(+0,05) 8,1%

(+0,8%p.) Alles was zählt 09.06. 19:07 1,96

(+0,09) 8,3%

(+0,2%p.) 0,61

(+0,05) 11,2%

(+0,7%p.) Black Clover 12.06. 18:58 0,11

(+0,03) 0,6%

(+0,2%p.) 0,09

(+0,03) 2,2%

(+0,7%p.) Grey's Anatomy - Die jungen Ärzte 10.06. 20:15 1,14

(+0,12) 3,7%

(+0,3%p.) 0,73

(+0,07) 8,3%

(+0,7%p.) Exclusiv - Das Star-Magazin 09.06. 18:30 1,74

(+0,04) 9,5%

(+0,2%p.) 0,60

(+0,04) 14,3%

(+0,7%p.) Die Simpsons 08.06. 18:41 0,58

(+0,03) 2,8%

(+0,1%p.) 0,43

(+0,03) 8,8%

(+0,6%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 8.6.-14.6.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Interessant ist unterdessen ein Blick auf "Grey's Anatomy". Das lief in der vergangenen Woche gegen den DFB-Pokal laut vorläufiger Zahlen erheblich schlechter als sonst. Von um die 10 Prozent sackte der Marktanteil in der Zielgruppe auf 7,6 Prozent ab, 180.000 Zuschauer kamen im Vergleich zur Vorwoche abhanden. Nun könnte man ja meinen, dass in diesem Fall die zeitversetzte Nutzung vielleicht besonders hoch ist - doch zumindest gab es nicht mehr Zuschauer, die die Serie aufgezeichnet haben (Online-Abrufe werden hier ja wie erwähnt leider nicht berücksichtigt). Denn das nachträgliche Plus in der endgültigen Gewichtung fiel mit 120.000 Zuschauern sogar minimal niedriger aus als in der Woche zuvor. Der Marktanteil in der Zielgruppe wurde demnach zwar erneut deutlich nach oben angepasst, aber auch nicht deutlicher als in den Wochen zuvor. Und so bleibt auch in den endgültig gewichteten Zahlen diesmal ein zu schwacher Wert von 8,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.

Das DFB-Pokalspiel der Bayern erreichte übrigens im Gegenprogramm laut endgültig gewichteter Zahlen sogar ein paar Zuschauer weniger als zunächst ausgewiesen. Die Korrektur um 40.000 macht bei einer Gesamt-Reichweite von noch immer 7,32 Millionen aber freilich keinen großen Unterschied. Die Marktanteile wurden aber trotzdem dann doch durchaus merklich nach unten korrigiert - um 0,5 Prozent beim Gesamtpublikum und 0,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Größte Verluste* bei Reichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum Zeit RW MA RW MA Tagesschau 09.06. 20:00 4,68

(-0,09) 15,9%

(-0,4%p.) 1,31

(0,00) 16,6%

(-0,2%p.) Tagesschau 11.06. 20:00 5,49

(-0,07) 19,8%

(-0,3%p.) 1,09

(-0,04) 14,9%

(-0,8%p.) Hart aber fair 08.06. 21:02 2,62

(-0,06) 8,8%

(-0,2%p.) 0,59

(+0,01) 6,9%

(+0,1%p.) DFB-Pokal: FC Bayern München - Eintracht Frankfurt 10.06. 20:45 7,32

(-0,04) 24,2%

(-0,5%p.) 2,11

(-0,04) 23,3%

(-0,8%p.) heute 13.06. 18:59 2,98

(-0,04) 14,9%

(-0,3%p.) 0,28

(-0,04) 5,8%

(-0,9%p.) Sportschau: Studio 10.06. 20:15 4,28

(-0,04) 15,3%

(-0,4%p.) 1,31

(-0,04) 16,2%

(-0,8%p.) heute journal / Wetter 14.06. 21:44 5,30

(-0,04) 17,8%

(-0,3%p.) 0,98

(-0,02) 11,4%

(-0,3%p.) heute journal 09.06. 21:44 4,53

(-0,03) 15,9%

(-0,3%p.) 0,63

(-0,02) 7,4%

(-0,3%p.) heute journal 08.06. 21:45 3,88

(-0,03) 13,4%

(-0,2%p.) 0,61

(-0,03) 7,2%

(-0,4%p.) Kung Fu Panda: Die Tatzen des Schicksals 10.06. 19:48 0,19

(-0,03) 0,7%

(-0,1%p.) 0,07

(-0,02) 1,0%

(-0,2%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 8.6.-14.6.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

