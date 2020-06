Bundesliga bei Sky am Mittwoch deutlich schwächer

© Sky

Die Fußball Bundesliga hat Sky zwar auch am Mittwoch gute Quoten beschert, im Vergleich zum Dienstag sahen aber deutlich weniger Menschen zu. Am Vorabend punktete der Pay-TV-Sender schon mit der 2. Liga. Und am späten Abend erholte sich die "Sportschau".



18.06.2020 - 08:53 Uhr von Timo Niemeier

Bayern München ist Meister und Paderborn abgestiegen - die ersten Entscheidungen in der Fußball Bundesliga sind bereits am Dienstag gefallen. Am Mittwoch standen dann aber noch weitere wichtige Spiele an. Und dort gab es auch einige Überraschungen, so verlor Dortmund gegen Mainz und Leipzig kassierte in der letzten Sekunde den Ausgleich gegen Düsseldorf. Während Mainz sich damit praktisch aus dem Abstiegsrennen verabschiedete, machte auch Düsseldorf einen wichtigen Punkt. Sky erreichte mit den Partien am Mittwoch aber längst nicht so viele Zuschauer wie noch einen Tag zuvor.

War man am Dienstag mit mehr als einer Million 14- bis 49-Jährigen noch Marktführer in der Zielgruppe, so reichte es nun nur noch zu 610.000 Menschen, die sich am Mittwochabend Einzelspiele und Konferenz ansahen. Auch das entsprach sehr guten 7,8 Prozent Marktanteil, das lag aber eben weit unter den 13,0 Prozent des Vortags. Insgesamt schalteten 1,27 Millionen Menschen ein, bei den Dienstagsspielen waren es sogar über zwei Millionen.

Dass sich Sky am Ende über einen Tagesmarktanteil (14-49) in Höhe von 3,1 Prozent freuen konnte, lag aber nicht nur ab Fußball-Oberhaus. Auch die 2. Liga punktete beim Sender - und konnte sich im Vergleich zum Dienstag auch steigern. 460.000 Zuschauer schalteten die Spiele und Konferenz am Vorabend an, das waren rund 100.000 mehr als einen Tag zuvor. In der Zielgruppe wurden damit 5,0 Prozent Marktanteil gemessen.





Etwas aufwärts ging es zudem für die "Sportschau" im Ersten. Ab 22:45 Uhr sahen sich 2,30 Millionen Menschen die Zusammenfassungen der Spiele an, der Marktanteil lag bei 14,0 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 10,3 Prozent gemessen. Das sind, gemessen an den Werten, die die "Sportschau" sonst erzielt, noch immer keine richtig starken Werte. Aber immerhin mehr als das, was die Sendung Dienstag holte (DWDL.de berichtete).

