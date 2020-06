"Sing meinen Song" mit Staffeltief, RTLzwei-Dokus gut

© TVNow/Boris Breuer

Ein starkes Gegenprogramm hat es in dieser Woche nicht gegeben, für das Vox-Format "Sing meinen Song" ging es dennoch auf den schlechtesten Wert der aktuellen Staffel. RTLzwei punktete mit seinen Sozial-Dokus und bei ProSieben hielt sich eine Rankingshow im grünen Bereich.



24.06.2020 - 08:52 Uhr von Timo Niemeier 24.06.2020 - 08:52 Uhr

Mit im Schnitt 10,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe ist "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" für Vox in diesem Jahr bislang ein schöner Erfolg. In dieser Woche fiel die Sendung allerdings auf ein neues Staffel-Tief: Nur 630.000 Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren schalteten ein, das entsprach 8,8 Prozent Marktanteil. Schlechter lief es für das Format im Jahr 2020 noch nicht. Auch die Gesamt-Zuschauerzahl in Höhe von 1,45 Millionen ist ein neues Tief.

Die Doku "Michael Patricks Sing-meinen-Song-Story" musste im Anschluss noch weiter abgeben und fiel auf 7,5 Prozent. "Prominent!" war am späten Abend schließlich noch für 6,1 Prozent gut. Am Ende reichte es für Vox so zu einem Tagesmarktanteil in Höhe von 6,9 Prozent - das ist in etwa auch der Schnitt, den der Sender in den vergangenen Monaten erzielte.

Recht zufrieden sein kann man dagegen bei RTLzwei, das den Tag mit 5,6 Prozent beendete und damit deutlich über der 5-Prozent-Marke lag, an der man zuletzt immer wieder scheiterte. Grund für die vergleichsweise guten Quoten sind die Sozialdokus in der Primetime. Eine alte Ausgabe von "Armes Deutschland" erreichte knapp mehr als eine Million Menschen, beim jungen Publikum wurden so 7,6 Prozent gemessen. "Hartz und herzlich" steigerte sich danach sogar noch auf 9,0 Prozent. Probleme macht dagegen weiterhin der Nachmittag, auch am Dienstag kam "Love Island" dort nur auf 3,3 Prozent, "Krass Schule" lief danach mit 2,7 Prozent noch schlechter.





Erfolgreichster Privatsender in der Primetime war am Dienstag ProSieben mit der Rankingshow "Darüber… die Welt". 9,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe erreichte die Ausgabe, in der es um die "unglaublichsten Hingucker" ging. 1,15 Millionen Menschen schalteten insgesamt ein, 680.000 davon waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. Eine Wiederholung vom "Duell um die Welt" hielt sich am späten Abend und bis tief in die Nacht hinein noch bei soliden 9,3 Prozent.

