"Sing meinen Song" mit erfolgreichem Staffelabschluss

Mit der Duett-Folge endete die siebte Staffel von "Sing meinen Song" und zum Abschied gab's nochmal starke Quoten, auch wenn die 10-Prozent-Marke knapp verpasst wurde. Auch mit der gesamten Staffel kann Vox sehr zufrieden sein.



01.07.2020 - 09:01 Uhr von Uwe Mantel 01.07.2020 - 09:01 Uhr

Auch nach sieben Staffeln bleibt "Sing meinen Song" für Vox ein Erfolg: Im Schnitt erreichten auch die neuen Folgen in den vergangenen Wochen über zehn Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, die Gesamt-Reichweite lag mit im Schnitt 1,96 Millionen Zuschauern sogar so hoch wie seit drei Jahren nicht mehr. Kein Wunder also, dass Vox bereits eine weitere Staffel in Auftrag gegeben hat.

Auch mit der Duett-Folge zum Abschied konnte Vox am Dienstag nochmal punkten, auch wenn die 10-Prozent-Marke zumindest in den vorläufig gewichteten Zahlen diesmal knapp verpasst wurde: 9,5 Prozent betrug der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, was in jedem Fall trotzdem deutlich über dem Senderschnitt lag. Insgesamt sahen sich im Schnitt 1,59 Millionen Zuschauer die Sendung an.

Marktanteils-Trend: Sing meinen Song - Das Tauschkonzert



"Prominent!" tat sich danach allerdings schwer und kam nicht über einen etwas enttäuschenden Marktanteil von 6,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus. Die Reichweite krachte ab kurz nach 23 Uhr auf 640.000 Zuschauer nach unten. Ganz schwach präsentierte sich Vox auch schon am Vorabend, wo "Das perfekte Dinner" sich aktuell mit Wiederholungen behelfen muss und nur auf miserable 3,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen kam. 560.000 Zuschauer sahen hier insgesamt zu. Auch "First Dates" hatte es zuvor mit 5,0 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe schwer.

Nachmittags kann derzeit vor allem noch "Shopping Queen" überzeugen. Am Dienstag reichte es für einen Marktanteil von 8,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, damit war es das tagsüber mit Abstand erfolgreichste Vox-Foramt. "Mein Kind, dein Kind" lag mit 6,7 Prozent dahinter, "Die schönste Braut" kam nicht über 5,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus.

