Vox und RTLzwei ganz schwach, Kabel Eins obenauf

© CBS Studios Inc. and Universal

Während bei RTLzwei "Die Gruppe" weiterhin schlecht läuft, kann auch Vox mit neuen "Magnum P.I."-Folgen nichts reißen. Kabel Eins dagegen drehte vor allem am späten Abend auf und lag letztlich deutlich vor den beiden anderen Sendern.



16.07.2020 - 09:54 Uhr von Timo Niemeier 16.07.2020 - 09:54 Uhr

Kabel Eins hat am Mittwoch einen Tagesmarktanteil in Höhe von 5,7 Prozent Marktanteil erzielt und lag damit unter anderem vor Vox (4,6 Prozent) und RTLzwei (4,0 Prozent). In der Primetime lief es dabei für Kabel Eins eigentlich nicht so gut, mit dem Film "Der Sturm" erreichte man nur 890.000 Zuschauer, in der Zielgruppe entsprach das 4,6 Prozent. "Jagd auf Roter Oktober" steigerte sich danach aber deutlich auf 6,8 Prozent. Und auch die US-Serien in der Daytime lagen weit über Senderschnitt, "Castle" und "Navy CIS: L.A." erzielten jeweils 8,1 Prozent und "Blue Bloods" kam vormittags auf bis zu 10,2 Prozent.

Bei RTLzwei versagten zwei neue Folgen von "Die Gruppe" in der Primetime. Nur 4,0 und 3,1 Prozent Marktanteil wurden bei den 14- bis 49-Jährigen gemessen, nicht einmal eine halbe Million Menschen sahen insgesamt zu. Eine alte Ausgabe von "Zuhause im Glück" rutschte danach sogar noch auf 2,9 Prozent ab. Insofern muss man in Grünwald froh sein, dass man es am Ende überhaupt auf 4,0 Prozent Tagesmarktanteil brachte.

Ebenfalls sehr schwer tat sich Vox in der Primetime. Zwei neue Folgen von "Magnum P.I." landeten bei nur 4,3 und 4,9 Prozent Marktanteil. Mit 1,08 und 1,19 Millionen Zuschauern lag man zwar noch über der Million-Marke, angesichts der schlechten Werte beim jungen Publikum dürfte das aber nur ein geringer Trost sein. Wenig überraschend tat sich auch "Big Little Lies" danach sehr schwer. Vox hat nun damit begonnen, noch einmal die erste Staffel zu wiederholen, die ersten zwei Folgen blieben aber bei äußerst mageren 3,0 und 3,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe hängen. Und auch der Vorabend von Vox war am Mittwoch sehr schwach unterwegs: "Das perfekte Dinner" erreichte nur 4,8 Prozent, "First Dates" lag davor sogar bei lediglich 3,9 Prozent.

Teilen