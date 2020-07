"Dunja Hayali" bleibt deutlich hinter Illner-Quoten zurück

© ZDF/Jule Roehr

Die Rückkehr von "Dunja Hayali" auf den ursprünglichen Sendeplatz am Donnerstag hat zwar für etwas steigende Quoten gesorgt, doch "Maybrit Illner" war in den vergangenen Wochen deutlich erfolgreicher. Dem ZDF fehlt derzeit jedoch vor allem "Markus Lanz".



17.07.2020 - 09:20 Uhr von Alexander Krei 17.07.2020 - 09:20 Uhr

Nach dem aus Quotensicht eher glücklosen Versuch, die Sendung in monatlicher Schlagzahl zu zeigen, ist "Dunja Hayali" nun wieder zum ursprünglichen Rhythmus zurückgekehrt - als Sommervertretung von "Maybrit Illner". Zum Auftakt der neuen Staffel lief es zwar etwas besser als zuletzt, dennoch besteht noch reichlich Luft nach oben. Mit 1,63 Millionen Zuschauern kam das Talk-Magazin im ZDF am späten Donnerstagabend nur auf einen Marktanteil von 8,6 Prozent. Illner hatte in der vorigen Woche dagegen noch mehr als drei Millionen erreicht.

Bei den 14- bis 49-Jährigen war derweil ein Marktanteil von 6,0 Prozent drin. Für "Dunja Hayali" bedeutete das immerhin den besten Wert seit einem Jahr. Doch mit Blick auf die Quoten wird man in Mainz nicht nur Maybrit Illner vermisst haben, sondern ganz besonders Markus Lanz: Weil der Talker gerade in der Sommerpause weilt, behilft sich das ZDF am späten Abend mit Filmen, kam mit "Glück ist was für Weicheier" um 23:24 Uhr aber nicht über 450.000 Zuschauer sowie überschaubare 4,4 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum hinaus.

Einen zweistelligen Marktanteil schaffte dagegen die "Ladies Night" im Ersten, die nach den "Tagesthemen" erstmals wieder mit Studiopublikum auf Sendung gehen konnte. 1,69 Millionen Zuschauern sorgten für solide 10,1 Prozent Marktanteil - und die höchste Reichweite seit Herbst 2018. "SchleichFernsehen Extra" wollten dagegen im Anschluss nur noch 950.000 Zuschauer sehen, sodass der Marktanteil auf 8,3 Prozent zurückging. Bei den 14- bis 49-Jährigen erzielten beide Shows Werte von 5,8 und 5,3 Prozent.

Bemerkenswert: Obwohl Das Erste am Abend erfolgreicher war als das ZDF, ging die Tagesmarktführerschaft trotzdem an die Mainzer. Das liegt freilich nicht zuletzt an einer gewohnt starken Daytime, in der "Bares für Rares", "heute - in Europa", Die Rosenheim-Cops", "Leute heute" und "SOKO Stuttgart" am Donnerstag die Marke von 20 Prozent Marktanteil übersprangen.

