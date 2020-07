Über 400.000 Zuschauer sehen "Ninja Warrior Kids"

© RTL

Während die weiteren Folgen von "Ninja Warrior Germany Kids" erstmal TVNow vorbehalten bleiben, lief der Auftakt am Freitag auch bei Super RTL und Toggo Plus. Dort sahen zusammengenommen über 400.000 Zuschauer zu.



18.07.2020 - 09:35 Uhr

Seit dieser Woche treten nun also auch Kinder an, um den Parcours von "Ninja Warrior" zu bezwingen. Zunächst mal sind die Folgen der zahlenden Kundschaft von TVNow vorbehalten, ehe im Herbst dann auch Super RTL nachziehen wird. Nur die Auftakt-Folge gab's am Freitag bereits auch im Free-TV bei Super RTL und Toggo Plus zu sehen, ehe am Sonntagnachmittag auch noch RTL sowie erneut die Kindersender nachziehen werden.

Am Freitag erreichte die Ausstrahlung bei Super RTL um 19:40 Uhr insgesamt im Schnitt 260.000 Zuschauer. Bei Toggo Plus lief die rund halbstündige Sendung dann wie üblich eine Stunde später, also gegen 20:40 Uhr. Dort wurden 170.000 Zuschauer gezählt. Auch wenn man die Werte nicht ohne weiteres addieren kann, weil es zu Überschneidungen kommen kann, so kann man doch davon ausgehen, dass "Ninja Warrior Kids" im Schnitt so bereits über 400.000 Zuschauer erreicht hat.

Beim Gesamtpublikum erreichte die Ausstrahlung bei Super RTL übrigens 1,2 Prozent Marktanteil, bei den 14- bis 49-Jährigen 2,0 Prozent. Bei den 3- bis 13-jährigen Kindern konnte die Super RTL-Ausstrahlung einen Marktanteil von 14,6 Prozent erzielen. Toggo Plus erreichte später Marktanteile von 0,7 Prozent beim Gesamtpublikum und 1,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

In der Primetime lief's aber auch für Super RTL selbst sehr gut: Der Film "Robots" trieb den Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen ab 20:15 Uhr auf sehr gute 4,1 Prozent nach oben. Insgesamt sahen im Schnitt 490.000 Zuschauer zu. Damit lag Super RTL hier deutlich vor dem Disney Channel, der mit "Descendants - Die Nachkommen" insgesamt im Schnitt 200.000 Zuschauer erreichte. Das reichte für 0,8 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 1,7 Prozent Marktanteil erzielt.

