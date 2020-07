"Demenz-Chor" startet mit einstelligen Werten im ZDF

© ZDF/Jan Rothstein

Trotz eines starken Vorlaufs hat "Unvergesslich - Unser Chor für Menschen mit Demenz" zum Start nur verhaltene Quoten eingefahren, beim Gesamtpublikum war lediglich ein einstelliger Marktanteil drin. ZDFneo holte dagegen fast zweistellige Werte.



22.07.2020 - 09:33 Uhr von Timo Niemeier 22.07.2020 - 09:33 Uhr

Ein sehr sehenswertes Format hat am Dienstagabend im ZDF zum Start nur verhaltene Quoten eingefahren. In "Unvergesslich - Unser Chor für Menschen mit Demenz" gründet Annette Frier mit an Demenz erkrankten Menschen einen Chor, um zu schauen, ob sich dadurch die Lebensqualität der Betroffenen verbessert (Hier geht’s zur TV-Kritik). Die Sendung kam zum Auftakt ab 22:15 Uhr auf 1,80 Millionen Zuschauer und 9,1 Prozent Marktanteil. Das ist vor allem deshalb schade für die Macher, weil das "heute journal" zuvor noch 3,47 Millionen Zuschauer und 14,0 Prozent verzeichnete.

Beim jungen Publikum zwischen 14 und 49 Jahren ging es von 11,1 Prozent Marktanteil bei den Nachrichten auf 6,3 Prozent hinab. Das ist, gemessen am Thema, aber ein recht solider Wert. In der Primetime tat sich das ZDF unterdessen ebenfalls schwer. "ZDFzeit: Deutschlands große Clans. Die 4711-Story" erreichte 2,38 Millionen Zuschauer und 8,9 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. "Frontal 21" fiel danach auf 8,0 Prozent.

ZDFneo drehte unterdessen ab 20:15 Uhr mächtig auf. "Friesland" verzeichnete beim Spartensender 1,98 Millionen Zuschauer, das entsprach sehr guten 7,4 Prozent Marktanteil. "Nord Nord Mord" konnte sich im Anschluss sogar noch minimal auf 1,99 Millionen Zuschauer steigern. Aufgrund der späteren Sendezeit waren hier sogar 9,5 Prozent Marktanteil drin. Zu diesem Zeitpunkt lag ZDFneo nicht nur vor dem ZDF, sondern auch vor dem Ersten, das mit "Fakt" nur auf 1,87 Millionen Zuschauer kam. Auch die "Tagesthemen" informierten danach nur 1,82 Millionen.





Zuvor holten "Um Himmels Willen" und "In aller Freundschaft" noch bessere Werte. Die Wiederholungen der beiden Serien erreichten 2,89 bzw. 3,05 Millionen Zuschauer, das entsprach 11,0 und 11,3 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. Erfolgreichste Sendung am Dienstag war die "Tagesschau", die es auf 4,06 Millionen Zuschauer brachte. Auf Rang zwei landeten die "Rosenheim-Cops", die es am Vorabend des ZDF auf 3,51 Millionen Zuschauer brachten.

Teilen