Pocher-Rekord noch stärker, Dämpfer für "Genial daneben"

In den endgültig gewichteten Quoten strahlt der Rekord von "Pocher - Gefährlich ehrlich" noch etwas heller. "Genial daneben" wurde hingegen ebenso wie der Ausreißer nach oben bei "Genial daneben - Das Quiz" deutlich nach unten korrigiert.



23.07.2020 - 14:44 Uhr von Uwe Mantel 23.07.2020 - 14:44 Uhr

Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Drei Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (Mediatheken ausgenommen) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Mehr dazu hier. Wir blicken immer donnerstags auf die größten Änderungen, die sich dadurch ergeben.

In der vergangenen Woche überraschte "Pocher - Gefährlich ehrlich" mit einem enormen Quotensprung. Dümpelten die Marktanteile in den Wochen zuvor noch um die 10-Prozent-Marke herum, so standen am letzten Donnerstag nach vorläufigen Zahlen plötzlich 15,4 Prozent in der Zielgruppe zu Buche - Bestwert auf diesem Sendeplatz. Die Gesamtreichweite schoss im Vergleich zur Vorwoche um 400.000 nach oben. Und das war noch nicht alles: In der endgültigen Gewichtung zogen die Zahlen noch weiter an: Nochmal 70.000 Zuschauer gab's obendrauf, sodass im Schnitt nun 1,18 Millionen Zuschauer die Sendung auf klassischem Weg gesehen haben (auch wenn die zeitversetzte Nutzung in den endgültigen Zahlen mit berücksichtigt wird, fehlen beispielsweise Online-Abrufe). Der Marktanteil beim Gesamtpublikum wurde in der endgültigen Gewichtung auf 8,1 Prozent nach oben gesetzt (+0,3 Prozentpunkte), bei den 14- bis 49-Jährigen ging's sogar um 0,6 Prozentpunkte auf nun 16,0 Prozent nach oben.

Größte Zugewinne* bei Gesamtmarktanteil

ab 3 14-49 Sendung Datum Zeit RW MA RW MA Aktenzeichen XY... gelöst! 15.07. 23:13 0,58

(+0,12) 5,2%

(+0,9%p.) 0,15

(+0,07) 4,1%

(+1,8%p.) Paradise Hotel 14.07. 23:07 0,80

(+0,09) 6,0%

(+0,6%p.) 0,29

(+0,05) 7,1%

(+0,9%p.) Die Anstalt 14.07. 22:17 1,82

(+0,11) 9,0%

(+0,4%p.) 0,44

(+0,06) 7,4%

(+0,9%p.) Game Night 19.07. 20:15 1,50

(+0,10) 5,4%

(+0,3%p.) 0,91

(+0,06) 12,2%

(+0,7%p.) Pocher - Gefährlich ehrlich! 16.07. 23:06 1,18

(+0,07) 8,1%

(+0,3%p.) 0,71

(+0,05) 16,0%

(+0,6%p.) Leschs Kosmos 14.07. 23:06 1,28

(+0,07) 8,7%

(+0,3%p.) 0,36

(+0,04) 8,0%

(+0,7%p.) Alles was zählt 17.07. 19:07 2,03

(+0,07) 10,4%

(+0,3%p.) 0,62

(+0,01) 13,9%

(+0,1%p.) Die Chefin 18.07. 21:44 3,45

(+0,10) 15,2%

(+0,3%p.) 0,38

(+0,03) 6,7%

(+0,4%p.) Atlanta Medical 15.07. 21:16 0,93

(+0,08) 3,4%

(+0,3%p.) 0,49

(+0,04) 6,7%

(+0,4%p.) Tagesschau 16.07. 20:00 4,95

(+0,09) 17,9%

(+0,2%p.) 0,97

(+0,01) 13,8%

(+0,1%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 13.07.-19.07.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Ganz anders die Lage bei "Genial daneben". Dort lief's vergangene Woche eigentlich auch vergleichsweise gut: "Genial daneben" schien mit dem zweitbesten Wert seit fast einem Jahr den Aufschwung zu bestätigen. Doch das war offenbar deutlich zu hoch angesetzt. In der endgültige Gewichtung werden auch verspätet eingetroffene Messdaten berücksichtigt - und die sorgten nun dafür, dass es für "Genial daneben" eine massive Abwertung gab: Statt 7,5 werden in den endgültigen Zahlen nur noch 6,7 Prozent Marktanteil für die Sendung am vergangenen Freitag ausgewiesen. Die Gesamt-Zuschauerzahl wurde um 50.000 nach unten korrigiert und liegt damit - wie in den Wochen zuvor - doch wieder unter der Millionen-Marke bei rund 980.000.

Und damit noch nicht genug der schlechten Nachrichten: Auch "Genial daneben - Das Quiz", das am Mittwoch mit 6,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe laut vorläufigen Zahlen noch einen der stärksten Werte des Jahres eingefahren hatte, wurde im Nachhinein um 0,6 Prozentpunkte auf nur noch 5,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen nach unten korrigiert. Die Gesamt-Zuschauerzahl liegt laut endgültiger Zahlen minimal um 10.000 unter den vorläufigen Werten. Auch an drei der vier übrigen Tage gab's Abwertungen, allerdings nur um 0,1 bis 0,2 Prozentpunkte in der Zielgruppe.

Größte Verluste* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum Zeit RW MA RW MA Tagesschau 18.07. 20:00 4,43

(+0,05) 22,4%

(+0,2%p.) 0,83

(-0,04) 19,7%

(-0,9%p.) heute 17.07. 18:59 3,29

(-0,08) 17,4%

(-0,5%p.) 0,31

(-0,03) 7,1%

(-0,8%p.) Sat.1 Nachrichten 15.07. 19:56 1,21

(-0,03) 4,6%

(-0,1%p.) 0,47

(-0,05) 7,3%

(-0,8%p.) Genial daneben 17.07. 22:23 0,98

(-0,05) 4,9%

(-0,2%p.) 0,38

(-0,04) 6,7%

(-0,8%p.) Tagesschau 17.07. 20:00 4,25

(+0,04) 17,5%

(+0,1%p.) 0,87

(-0,03) 14,8%

(-0,7%p.) Newstime 14.07. 18:00 0,49

(-0,02) 3,4%

(-0,1%p.) 0,34

(-0,02) 10,0%

(-0,7%p.) heute 18.07. 18:59 2,95

(+0,00) 19,8%

(-0,2%p.) 0,27

(-0,02) 8,9%

(-0,7%p.) Jagd auf Roter Oktober

15.07. 22:51 0,57

(-0,00) 5,2%

(-0,2%p.) 0,21

(-0,01) 6,2%

(-0,6%p.) Genial daneben - Das Quiz 15.07. 18:57 0,92

(-0,01) 4,1%

(-0,1%p.) 0,27

(-0,03) 5,4%

(-0,6%p.) SOKO Köln 14.07. 18:09 3,16

(-0,00) 18,5%

(-0,1%p.) 0,21

(-0,02) 5,2%

(-0,5%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 13.07.-19.07.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

In Sachen Gesamtreichweite die höchsten Aufschläge gab's wieder für die ZDF-Familie - und ganz vorne findet sich da erneut die "Aktenzeichen"-Wiederholung von ZDFneo - wobei die Frage bleibt, ob hier die Zuordnung stimmt, weil die ZDF-Ausstrahlung selbst in den endgültig gewichteten Zahlen trotz Berücksichtigung der zeitversetzten Nutzung sogar 20.000 Zuschauer unter den vorläufigen Werten lag. Bei ZDFneo wurde die Reichweite hingegen um 120.000 Zuschauer nach oben gesetzt auf nun 580.000 Zuschauer. Das ergab einen um 0,9 Prozentpunkte höheren Marktanteil beim Gesamtpublikum und sogar 1,8 Prozentpunkte höhrerne Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen im Vergleich zu den vorläufigen Zahlen.

Ansonsten profitierte auch "Die Anstalt" deutlich. Hier kamen durch zeitversetzte Nutzung 110.000 weitere Zuschauer hinzu, das ließ die Gesamt-Reichweite auf 1,82 Millionen steigen. Besonders deutlich war hier auch die Verbesserung in der Zielgruppe: Der Marktanteil zog um 0,9 Prozentpunkte im Vergleich zu den vorläufig ausgewiesenen Zahlen auf nun 7,4 Prozent an.

