Vox trotz schwacher Primetime noch vor Sat.1

Vox hat am Samstag in der Primetime mit schwachen Quoten zu kämpfen gehabt, für Sat.1 lief es viel besser. Und doch lagen die Kölner in der Endabrechnung vorn. Der Tagessieg in der werberelevanten Zielgruppe ging aber trotzdem nach Unterföhring.

Mit 7,1 Prozent Tagesmarktanteil in der Zielgruppe ist Vox am Samstag auf Platz drei aller Sender gekommen, für Sat.1 lief es angesichts von 6,8 Prozent etwas schlechter. Es lohnt sich aber ein Blick auf die Stärken und Schwächen der beiden Sender, in der Primetime waren die Kraftverhältnisse nämlich ganz anders. Hier setzte Vox auf die Wiederholung einer Whitney-Houston-Doku, die es aber nur auf 670.000 Zuschauer brachte, in der Zielgruppe holte man damit lediglich 5,0 Prozent Marktanteil. Sat.1 unterhielt dagegen mit "Legend of Tarzan" 1,41 Millionen Zuschauer, damit erreichte man 9,1 Prozent.

Auch "Maze Runner" erzielte in Sat.1 am späteren Abend noch recht gute 8,2 Prozent Marktanteil - das war es dann aber auch schon mit den Erfolgen. Die Daytime war über weite Strecken hinweg extrem schwach unterwegs, besonders der Vorabend lief mies. Das Drittsendelizenz-Magazin "Grenzenlos" blieb bei 3,5 Prozent Marktanteil hängen, aber auch "Auf Streife - Die Spezialisten" erzielte davor über Stunden hinweg meist nur Werte, die weit unter dem Senderschnitt lagen.

Vox dagegen konnte sich den Durchhänger in der Primetime leisten, weil man tagsüber schon viel Quoten-Polster schuf. So lagen die "Criminal Intent"-Wiederholungen am Vormittag stundenlang überwiegend über dem Senderschnitt, teils auch sehr deutlich mit zweistelligen Werten. Am Vorabend punkteten "Hundkatzemaus" und "Martin Rütters Helden auf vier Pfoten" mit 9,3 und 8,4 Prozent und in der Nacht war Vox dank "Medical Detectives" sogar Marktführer mit bis zu 17,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.

Der Tagessieg beim jungen Publikum ging aber trotzdem nach Unterföhring: ProSieben unterhielt mit dem Film "Begabt - Die Gleichung eines Lebens" 730.000 junge Zuschauer und damit so viele wie kein anderer Sender am Samstag. Insgesamt schalteten 1,21 Millionen Menschen ein. In der Zielgruppe kam ProSieben damit auf 13,6 Prozent Marktanteil. Bei RTL kamen die "Größten Fernsehmomente der Welt" auf 630.000 junge Zuschauer und 12,2 Prozent, die Gesamt-Reichweite lag bei 1,49 Millionen.