"Wer sieht das denn?!" verliert nochmal viele Zuschauer

Zum Finale hat sich die ProSieben-Show "Wer sieht das denn?!" nicht um eine Fortsetzung beworben, noch einmal gingen viele Zuschauer verloren. Später sorgte die neue "o2 Music Hall" für gänzlich katastrophale Quoten. Aber auch RTL hatte Probleme.



05.08.2020 - 08:56 Uhr von Timo Niemeier 05.08.2020 - 08:56 Uhr

Nachdem "Wer sieht das denn?!" mit Ruth Moschner beim Start noch gute 11,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe geholt hat, ging es in der Woche danach schon auf 8,2 Prozent hinab. Und auch das Staffelfinale wusste nun nicht zu überzeugen und verlor weiter: Nur noch 7,3 Prozent Marktanteil wurden bei den 14- bis 49-Jährigen gemessen, 490.000 Zuschauer in diesem Alter waren mit dabei. Die Gesamt-Reichweite lag bei 820.000, "Wer sieht das denn?!" lag damit zum Finale erstmals unter der Marke von einer Million Zuschauer - und das deutlich.

Der schwache Vorlauf machte es auch der nachfolgenden "o2 Music Hall" schwer, die ProSieben erstmals zeigte. Mit insgesamt nur 340.000 Zuschauern war der Erfolg sehr überschaubar. In der werberelevanten Zielgruppe kam ProSieben damit auf schlechte 3,8 Prozent Marktanteil. In der Daytime holte man über Stunden hinweg zweistellige Marktanteile, aber durch den schwachen Abend war dann eben doch nur ein Tagesmarktanteil in Höhe von 8,3 Prozent drin.

RTL erzielte am Dienstag 9,9 Prozent und kann damit ebenfalls nicht zufrieden sein. Erneut kamen "Schwiegertochter gesucht" ein paar Zuschauer abhanden und so fiel die Reichweite auf einen neuen Tiefstwert von 2,09 Millionen. Mit 750.000 jungen Zuschauern lag man in der Primetime aber immerhin bei den 14- bis 49-Jährigen vorn. Aber auch die erzielten 11,2 Prozent Marktanteil in dieser Altersgruppe sind kein Erfolg für RTL. Die Show nähert sich auch hier langsam ihrem Allzeit-Tief aus dem Februar 2019 an, damals wurden am Sonntagvorabend nur 10,9 Prozent gemessen.





Eine alte "Take Me Out"-Folge holte später für RTL nur noch 10,5 Prozent Marktanteil und "Paradise Hotel" fiel ab 23:10 Uhr schließlich in den einstelligen Bereich und kam nur noch auf 9,4 Prozent. Die Realityshow lag damit klar unter dem Senderschnitt, gleichzeitig hält der wochenlange Aufwärtstrend weiter an, gestartet war das Format im RTL-Programm im Juni noch mit 5,9 Prozent. Inzwischen schnuppert man immerhin leicht an zweistelligen Werten.

