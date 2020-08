Inzwischen ist es längst keine Seltenheit mehr, dass ZDFneo mit Krimi-Wiederholungen mehr Zuschauer in der Primetime erreicht als alle Privatsender mit Erstausstrahlungen. So war es auch am Mittwoch, als der vermeintlich kleine Sender die Privaten um Längen hinter sich lassen konnte. 2,78 Millionen Menschen sahen sich eine "Wilsberg"-Wiederholung um 20:15 Uhr an, damit waren bärenstarke 10,0 Prozent Marktanteil für den Sender drin. Zum Vergleich: Die meisten Gesamtzuschauer bei den Privaten erreichte am Mittwoch RTL mit "Die 25 unvorstellbarsten Urlaubsgeschichten", da lag die Reichweite bei 1,83 Millionen.

Selbst die zweite "Wilsberg"-Wiederholung um 21:15 Uhr kam auf mehr Zuschauer als die Privaten zur besten Sendezeit, es waren noch 1,88 Millionen Menschen mit dabei. Der Marktanteil lag nach wie vor bei extrem guten 8,9 Prozent. Und selbst bei den 14- bis 49-Jährigen punktete der Krimi, die zwei Folgen holten hier für ZDFneo 4,4 und 3,2 Prozent. Damit lag ZDFneo am Mittwoch beim jungen Publikum noch vor Kabel Eins, wo der Film "Falling Down - Ein ganz normaler Tag" nur auf 270.000 junge Zuschauer und 3,8 Prozent Marktanteil kam. Insgesamt schalteten 770.000 Menschen ein. Und auch Vox war für ZDFneo durchaus in Reichweite. Zwei Episoden von "Outlander" kamen dort auf 5,1 und 4,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, Mit 930.000 und 840.000 Zuschauern blieb die Serie unter der 1-Million-Marke hängen.

ZDFneo erzielte am Mittwoch einen Tagesmarktanteil beim Gesamtpublikum in Höhe von 4,6 Prozent, damit holte man sich Platz fünf in den Tagescharts hinter ZDF, Das Erste, RTL und Sat.1. Bei den 14- bis 49-Jährigen war man angesichts von 2,5 Prozent erfolgreichster Sender in der Nische. Wobei man von einer Nische bei ZDFneo eigentlich nicht mehr sprechen kann - vor allem bei den Gesamt-Reichweiten, die der Sender erzielt.