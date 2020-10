am 03.10.2020 - 09:07 Uhr

"Der Deutsche Comedypreis brachte nicht nur die Zuschauer zum Lachen, sondern auch Sat.1 zum Strahlen" - so ordnete Sat.1 am Samstagmorgen die Quoten des Deutschen Comedypreises ein. So reichte es mit 9,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen tatsächlich für einen Marktanteil weit über dem Sat.1-Senderschnitt, der zuletzt nur noch 7,7 Prozent betrug. Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass der Senderwechsel die Verleihung etliche Zuschauer gekostet hat.

So sahen diesmal im Schnitt 1,25 Millionen Zuschauer zu - das waren über eine halbe Million weniger als in den vergangene beiden Jahren bei RTL, bis 2017 lag die Reichweite noch klar über der 2-Millionen-Marke. Auch die Marktanteile waren bei RTL zuletzt etwas höher und pendelten um die 11-Prozent-Marke. Während das für RTL-Verhältnisse ein mageres Ergebnis war, kann Sat.1 nun trotz des Rückgangs aber relativ zufrieden sein.

Im Anschluss hielt Teil 1 des Bühnenprogramm-Mitschnitts "Kaya Yanar Live - Ausrasten für Anfänger" das Quotenniveau und erreichte 9,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. 830.000 Zuschauer sahen insgesamt im Schnitt ab kurz nach 23 Uhr zu. Beim Gesamtpublikum entsprach das einem Marktanteil von 5,3 Prozent. Alte Folgen von "Switch Reloaded" musten sich nach Mitternacht dann allerdings mit nur noch 6,1 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe zufrieden geben.