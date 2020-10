Mit Wiederholungen von "Traumschiff", "Rosamunde Pilcher" und "Bares für Rares" fuhr das ZDF am Samstag schon tagsüber gut - in der Primetime legte der Sender dann aber nochmal eine kräftige Schippe drauf. 7,47 Millionen Zuschauer entschieden sich um 20:15 Uhr für eine neue Folge der Krimireihe "Ein starkes Team", die ihrem Namen damit auch hinsichtlich der Quoten alle Ehre machte. Der Marktanteil belief sich auf hervorragende 25,4 Prozent und bewegte sich damit auf "Tatort"-Niveau.

Bei den 14- bis 49-Jährigen lief es zwar nicht ganz so gut, doch auch hier bewegte sich "Ein starkes Team" mit einem Marktanteil von 9,8 Prozent deutlich über den Normalwerten des ZDF. Und auch im weiteren Verlauf wusste der Sender zu überzeugen: So hielt "Die Chefin" selbst mit einer Wiederholung noch 4,90 Millionen Zuschauer vor dem Fernseher und erzielte stattliche 19,0 Prozent Marktanteil, ehe das "heute-journal" noch auf 3,64 Millionen Zuschauer kam.

Gleichzeitig lief es auch für den Spartensender ZDFneo richtig gut aus, der am Tag der Deutschen Einheit insbesondere bei den 14- bis 49-Jährigen überzeugte, wie der Tagesmarktanteil in Höhe von 3,0 Prozent zeigt. Dort startete der Klassiker "Zurück in die Zukunft" mit 720.000 Zuschauern und 2,9 Prozent Marktanteil bereits sehr erfolgreich in den Abend, ehe die beiden Fortsetzungen der Film-Reihe schließlich sogar Werte von 4,5 und 5,1 Prrozent beim jungen Publikum schafften.

Mit Blick aufs Gesamtpublikum war derweil die ARD der stärkste Verfolger der ZDF-Krimis: "Frag doch mal die Maus" überzeugte im Ersten mit 3,94 Millionen Zuschauern und einem Markanteil von 14,7 Prozent. Höhere Reichweiten waren für den Sender aber schon im Vorfeld drin: So erreichte die Bundesliga-"Sportschau" im Schnitt 4,44 Millionen Zuschauer, die "Tagesschau" wollten sogar 7,19 Millionen sehen. Bei den 14- bis 49-Jährigen legten "Tagesschau" und "Sportschau" zudem am Samstag die ersten beiden Plätze.