Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Drei Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (Mediatheken ausgenommen) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Mehr dazu hier. Wir blicken immer donnerstags auf die größten Änderungen, die sich dadurch ergeben.

Die Sendung, die am stärksten zeitversetzt genutzt werden (auf klassischem Weg ohne Mediathekenabrufe) und die dadurch in der endgültigen Gewichtung der Quoten, die diese zeitversetzte Nutzung innerhalb von 3 Tagen nach Ausstrahlung enthält, am meisten profitiert, war auch in der vergangenen Woche wenig überraschend wieder die "heute-show". Diese Ausnahmestellung ist man inzwischen gewohnt, es macht sie aber nicht weniger beachtlich: Von zunächst vorläufig ausgewiesenen 4,15 Millionen wurde die Reichweite in der endgültigen Gewichtung auf 4,73 Millionen Zuschauer angehoben. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen wird nun mit 20,4 statt der zunächst ausgewiesenen 16,3 Prozent Marktanteil angegeben.

Einen kleinen Dämpfer gab's hingegen für die direkt danach gezeigte "Aspekte"-Folge über die deutsch-amerikanische Freundschaft in Trump-Zeiten. Dort wurde die Gesamtreichweite um 30.000 auf nun 1,65 Millionen Zuschauer leicht nach unten korrigiert - und die Marktanteile fielen nun doch wieder einstellig aus. Endgültig gewichtet sind es nun 9,8 Prozent beim Gesamtpublikum (-0,3 Prozentpunkte) und 9,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen (-0,7 Prozentpunkte). Das ändert aber nichts daran, dass es die erfolgreichste "Aspekte"-Ausgabe seit sehr langer Zeit war - wenige Wochen, ehe man den Sendeplatz demnächst an Jan Böhmermann abtreten muss.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 02.10.

22:30 4,73

(+0,58) 20,2%

(+1,7%p.) 1,46

(+0,38) 20,4%

(+4,1%p.) Tatort: Ein paar Worte nach Mitternacht 04.10.

21:43 0,72

(+0,20) 2,8%

(+0,7%p.) 0,13

(+0,08) 1,6%

(+1,0%p.) Ein starkes Team - Scharfe Schnitte 03.10.

20:15 7,62

(+0,16) 25,5%

(+0,1%p.) 0,83

(+0,06) 10,3%

(+0,5%p.) Queen - Days of our Lives 04.10.

23:03 1,44

(+0,15) 13,7%

(+0,9%p.) 0,67

(+0,06) 19,7%

(+0,7%p.) The Taste 30.09.

20:14 1,26

(+0,14) 4,8%

(+0,4%p.) 0,61

(+0,09) 7,7%

(+0,8%p.) Die Höhle der Löwen 28.09.

20:14 2,54

(+0,13) 8,6%

(+0,3%p.) 1,35

(+0,07) 15,5%

(+0,7%p.) Bettys Diagnose 02.10.

19:28 3,41

(+0,13) 13,5%

(+0,4%p.) 0,42

(-0,02) 6,9%

(-0,3%p.) Fritzie - Der Himmel muss warten 01.10.

20:15 3,62

(+0,12) 12,2%

(+0,2%p.) 0,36

(+0,01) 4,6%

(+0,1%p.) Grey's Anatomy - Die jungen Ärzte 30.09.

20:15 1,21

(+0,12) 3,9%

(+0,3%p.) 0,70

(+0,07) 7,7%

(+0,6%p.) In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte 01.10.

18:49 2,48

(+0,12) 10,9%

(+0,5%p.) 0,44

(+0,07) 8,0%

(+1,1%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 28.09.-04.10.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Auf Rang 2 der Hitliste der größten Aufwertungen findet sich diesmal eine Sendung des kleinen ARD-Ablegers One - und zwar die "Tatort"-Wiederholung am Sonntagabend, die nachträglich noch 200.000 zusätzliche Zuschauer eingesammelt haben soll. Allerdings greift hier nicht zuletzt wohl wieder das Zuordnungsproblem zum richtigen Sender und der richtigen Ausstrahlung - ein beträchtlicher Teil der Zuschauer dürfte wohl die Erstausstrahlung im Ersten aufgezeichnet und nachgeholt haben (sie wurde nachträglich nur um 50.000 Zuschauer nach oben korrigiert), aufgrund der aktuellen Regularien der AGF wurde diese Nutzung aber One zugeordnet. So oder so: Nachträglich hat der "Tatort" alles in allem offenbar nochmal 250.000 Zuschauer hinzugewonnen, über welche Ausstrahlung nun auch immer. Der Anteil zeitversetzter Nutzung fällt hier angesichts der enorm hohen Live-Reichweite trotzdem weniger stark ins Gewicht als anderswo.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 02.10.

22:30 4,73

(+0,58) 20,2%

(+1,7%p.) 1,46

(+0,38) 20,4%

(+4,1%p.) Pocher - Gefährlich ehrlich! 01.10.

23:14 0,66

(+0,08) 5,2%

(+0,5%p.) 0,38

(+0,06) 10,4%

(+1,3%p.) Markus Lanz 29.09.

23:28 1,19

(+0,09) 12,0%

(+0,6%p.) 0,24

(+0,04) 8,6%

(+1,3%p.) In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte 01.10.

18:49 2,48

(+0,12) 10,9%

(+0,5%p.) 0,44

(+0,07) 8,0%

(+1,1%p.) Tatort: Ein paar Worte nach Mitternacht 04.10.

21:43 0,72

(+0,20) 2,8%

(+0,7%p.) 0,13

(+0,08) 1,6%

(+1,0%p.) EX ON THE BEACH 29.09.

23:18 0,58

(+0,04) 5,1%

(+0,3%p.) 0,26

(+0,04) 7,6%

(+0,9%p.) Die Beet-Brüder 04.10.

18:10 1,55

(+0,07) 5,9%

(+0,2%p.) 0,59

(+0,07) 8,3%

(+0,8%p.) The Taste 30.09.

20:14 1,26

(+0,14) 4,8%

(+0,4%p.) 0,61

(+0,09) 7,7%

(+0,8%p.) Queen - Days of our Lives 04.10.

23:03 1,44

(+0,15) 13,7%

(+0,9%p.) 0,67

(+0,06) 19,7%

(+0,7%p.) Die Höhle der Löwen 28.09.

20:14 2,54

(+0,13) 8,6%

(+0,3%p.) 1,35

(+0,07) 15,5%

(+0,7%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 28.09.-04.10.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Nachträglich weitere Zuschauer gewonnen hat auch ProSieben mit den spätabendlichen Ausläufern seines Queen-Abends am Sonntag. Die Doku "Queen - Days of our Lives", die nach "Bohemian Rhapsody" gezeigt wurde und am Sonntag bis nach 1 Uhr nachts ging, lief für viele dann wohl doch etwas zu spät, sodass sie die Sendung lieber aufzeichneten. Nachträglich kamen so nochmal 150.000 Zuschauer hinzu, die Gesamt-Reichweite zog auf 1,44 Millionen an. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen wurde um 0,7 Prozentpunkte auf nun 19,7 Prozent Marktanteil nach oben gesetzt. Das anschließende Konzert "Live at Wembley" zählte nachträglich auch nochmal 60.000 weitere Zuschauer. Und auch ein Dauergast findet sich in unserer Aufwertungs-Hitliste wieder weit oben: "Pocher - Gefährlich ehrlich" wurde mit der Donnerstags-Folge deutlich um 1,3 Prozentpunkte nach oben gewichtet, sodass der Marktanteil in der Zielgruppe jetzt immerhin zweistellig ist. Bei der von vornherein deutlich erfolgreicheren Sonntags-Folge betrug das nachträgliche Plus allerdings nur 0,2 Prozentpunkte auf nun 12,7 Prozent.

Größte Verluste* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA Hinter Gittern - Der Frauenknast 28.09.

22:52 0,21

(-0,02) 1,3%

(-0,1%p.) 0,09

(-0,04) 2,0%

(-0,9%p.) ZDF spezial: Corona-Krise - Gipfeltreffen im Kanzleramt 29.09.

19:23 3,35

(-0,05) 13,5%

(-0,2%p.) 0,45

(-0,04) 7,8%

(-0,7%p.) aspekte - on tour 02.10.

23:04 1,65

(-0,03) 9,8%

(-0,3%p.) 0,47

(-0,02) 9,6%

(-0,7%p.) Dan Sommerdahl - Tödliche Idylle 04.10.

22:13 2,67

(-0,01) 12,9%

(-0,4%p.) 0,17

(-0,03) 2,7%

(-0,6%p.) Nuhr im Ersten 01.10.

22:51 1,84

(+0,01) 12,0%

(-0,2%p.) 0,38

(-0,01) 8,7%

(-0,5%p.) Hinter Gittern - Der Frauenknast 28.09.

22:00 0,24

(-0,02) 1,0%

(0,0%p.) 0,11

(-0,04) 1,5%

(-0,5%p.) Hinter Gittern - Der Frauenknast 28.09.

21:07 0,36

(-0,02) 1,1%

(-0,1%p.) 0,18

(-0,04) 1,9%

(-0,5%p.) Hinter Gittern - Der Frauenknast 28.09.

20:15 0,34

(-0,01) 1,1%

(0,0%p.) 0,17

(-0,04) 1,8%

(-0,5%p.) WILLKOMMEN IN GRAVITY FALLS 28.09.

18:25 0,14

(-0,02) 0,7%

(-0,1%p.) 0,05

(-0,02) 1,2%

(-0,5%p.) Tagesthemen 01.10.

22:15 2,06

(-0,02) 10,2%

(-0,2%p.) 0,43

(-0,02) 7,8%

(-0,5%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 28.09.-04.10.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de