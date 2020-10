ProSieben und Sat.1 werden sich in den kommenden Wochen wieder auf "The Voice of Germany" verlassen können. Die Musik-Castingshow startete am Donnerstag bereits in die zehnte Staffel und fuhr in der Zielgruppe erwartungsgemäß den Tagessieg ein. Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass der Auftakt-Marktanteil bei ProSieben zum ersten Mal in den all den Jahren bei weniger als 20 Prozent lag.

1,47 Millionen 14- bis 49-jährige Zuschauer entsprachen 18,8 Prozent, was freilich trotzdem ein überaus starker Wert ist. Insgesamt schalteten zudem ähnlich viele Zuschauer ein wie in den beiden vorherigen Jahren: 3,19 Millionen Zuschauer und ein Marktanteil von 11,4 Prozent wurden hier eingefahren - Werte also, die weit über dem Senderschnitt von ProSIeben liegen. "red" konnte dieses starke Niveau danach zwar nicht halten, war mit 1,30 Millionen Zuschauern und 12,6 Prozent Marktanteil aber erfolgreicher als die Pocher-Show bei RTL.

Während man sich in Unterföring also über gute Quoten für "The Voice" freuen kann, lief es für Sat.1 ziemlich enttäuschend. Dort markierte die neue Serie "Prodigol Son - Der Mörder in Dir" um 20:15 Uhr mit nur 5,9 Prozent Marktanteil einen neuen Tiefstwert. Die zweite Folge machte ihre Sache mit 6,3 Prozent kaum besser. Insgesamt hielt sich "Prodigol Son" nur mit Mühe über der Marke von einer Million Zuschauern. Später am Abend erzielte zudem "Criminal Minds" über Stunden hinweg weniger als sechs Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.

Trotz spendet die Daytime: Angefangen vom "Frühstücksfernsehen", das 18,9 Prozent Marktanteil erzielte, bis hin zur "Klinik am Südring" mit mehr als elf Prozent gab es immer zweistellige Werte. Auch "Lenßen übernimmt" war mit 9,7 Prozent gefragt. Mit "Zugriff Berlin - Team Römer ermittelt" begannen um 18:30 Uhr jedoch die Probleme: Die Scripted Reality erzielte nur 5,7 Prozent Marktanteil, ehe "Genial oder Daneben?" mit 3,8 Prozent völlig versagte.