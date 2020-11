am 11.11.2020 - 08:46 Uhr

Wenn die "Steel Buddies" bei Vox ihren "stahlharten Geschäften" nachgehen, kann sich DMAX regelmäßig über tolle Quoten freuen, doch so viele Zuschauer wie in dieser Woche verzeichnete die Dokusoap noch nie. 910.000 Zuschauer wurden am Dienstagabend um 20:15 Uhr im Schnitt gemessen, sodass der bisherige Staffel-Bestwert noch einmal um rund 70.000 Zuschauer übertroffen werden konnte. Damit lag DMAX noch vor Kabel Eins, wo die Komödie "Jungfrau (40), männlich sucht..." von nur 590.000 Zuschauern gesehen wurde.

Auch die Dokusoap-Konkurrenz war in Schlagdistanz: So zählte "Hot oder Schrott" bei Vox im Schnitt 1,02 Millionen Zuschauer, "Hartz und herzlich" kam bei RTLzwei zur besten Sendezeit auf 1,19 Millionen. Erfolgreich waren die "Steel Buddies" zudem in der Zielgruppe, wo 420.000 Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren den DMAX-Marktanteil auf 4,4 Prozent trieben, was mehr als dem Doppelten der Normalwerte des Männnersenders entspricht. Auch eine anschließende Wiederholung erwies sich mit 3,4 Prozent Marktanteil sowie insgesamt 620.000 Zuschauern noch als voller Erfolg.

dwdl.de/zahlenzentrale ab 3 Jahren

14-49 Jahre

Und auch am Vorabend konnte sich DMAX auf die "Steel Buddies" verlassen. Schon um 17:15 Uhr verzeichnete die Dokusoap im Schnitt 330.000 Zuschauer sowie 3,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, eine weitere Wiederholung erreichte danach 380.000 Zuschauer. Dazu kommt, dass "Deutschland 24/7 - Ohne uns läuft nichts!" um 19:15 Uhr mit 370.000 Zuschauern und 2,3 Prozent Marktanteil ebenfalls gut im Rennen lag. Der Tagesmarktanteil von DMAX fiel dann auch mit 2,4 Prozent in der Zielgruppe entsprechend überzeugend aus.

An Nitro kam der Discovery-Sender jedoch nicht vorbei - der RTL-Männersender schaffte am Dienstag sogar 2,5 Prozent. Neben einem gewohnt starken Vorabend waren es hier vor allem Filme, die die Quoten am Abend antrieben: "Judge Dredd" erreichte um 20:15 Uhr im Schnitt 720.000 Zuschauer sowie 2,8 Prozent Marktanteil, ehe "Resident Evil" auf 340.000 Zuschauer und 3,3 Prozent kam. Gegen Mitternacht steigerte sich "Evid Dead" gar auf fantastische 5,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.