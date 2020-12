In den vergangenen Wochen hat man in Köln gute Erfahrungen mit kurzfristig eingeschobenen News-Specials gemacht, so auch an diesem Dienstag, als man um 20:15 Uhr kurzerhand eine Sonderausgabe von "RTL Aktuell" ins Programm nahm. Das Corona-Special der Nachrichtensendung verfolgten 2,70 Millionen Menschen, 1,36 Millionen davon waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. Nur die "Tagesschau" erreichte am Dienstag beim jungen Publikum eine noch höhere Reichweite. Der Marktanteil in der Zielgruppe lag bei sehr guten 15,6 Prozent.

Und auch das nachfolgende Programm litt nicht unter dem kurzfristig veränderten Programmablauf: Die zweite Ausgabe der Pocher-Barth-Tall-Show "Der König der Kindsköpfe" kam im Schnitt auf 1,73 Millionen Zuschauer, das waren rund 120.000 mehr als beim Auftakt vor einer Woche. 930.000 Zuschauer kamen aus der werberelevanten Zielgruppe. Dass es nicht noch mehr waren, liegt an der langen Laufzeit: Auch die zweite Ausgabe ging bis nach Mitternacht. Der Marktanteil stieg binnen Wochenfrist von 12,6 auf jetzt 14,1 Prozent. Der Trend geht also in die richtige Richtung.

RTL war mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 12,9 Prozent der erfolgreichste Sender am Dienstag bei den 14- bis 49-Jährigen. Auf den Plätzen zwei und drei landeten ProSieben (8,5 Prozent) und Sat.1 (7,4 Prozent), die mit ihrem Abschneiden aber kaum zufrieden sein können. Bei ProSieben kam der Film "The Revenant - Der Rückkehrer" nur auf 8,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, 1,40 Millionen Menschen sahen zu.

In Sat.1 überzeugte der eigenproduzierte Film "Zerrissen - Zwischen zwei Müttern" vor allen insgesamt, denn die Gesamtreichweite lag bei durchaus beachtlichen 1,95 Millionen. Weil aber nur 630.000 davon aus der werberelevanten Zielgruppe kamen, wurden hier nur überschaubare 7,4 Prozent Marktanteil gemessen. Immerhin hielt sich "Akte" im Anschluss noch bei 7,8 Prozent. Ein großes Problem ist für den Sender auch weiterhin der Vorabend: Das "Buchstaben-Battle" blieb bei 6,1 Prozent hängen und "5 Gold Rings" erreichte sogar nur 3,5 Prozent. Beide Shows unterhielten jeweils deutlich weniger als eine Million Zuschauer.