Bei Sky wird man sich wohl noch umschauen, wenn die Königsklasse des Fußballs nur noch bei der Konkurrenz läuft. Die Champions League sorgt nämlich normalerweise für konstant hohe Quoten - so auch am Dienstag. Schon die Vorabend-Konferenz, hier war unter anderem das BVB-Spiel gegen St. Petersburg zu sehen, erreichte 520.000 Gesamtzuschauer und 2,9 Prozent Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe.

Am Abend war für die Champions League bei Sky dann aber noch viel mehr drin. Ab 21 Uhr sahen 980.000 Menschen zu und der Marktanteil beim jungen Publikum kletterte auf durchschnittlich 6,0 Prozent nach oben. Sky übertrug hier das Spiel zwischen Leipzig und Manchester United, alle anderen Partien waren in der Konferenz zu sehen. Mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 2,4 Prozent war Sky am Dienstag dann auch der erfolgreichste Spartensender. Und am Mittwoch winken erneut Top-Quoten, dann spielen nämlich die Bayern gegen Lok Moskau - und der deutsche Rekordmeister ist immer für hohe Zuschauerzahlen gut.

Richtig schlecht verlief der Abend dagegen für Sixx, wo "Grand Hotel" auch in Woche zwei überhaupt nichts reißen konnte. Im Gegenteil: Für die zweite von drei Folgen weist die AGF 0,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe aus, für die Episoden davor und danach sind es 0,1 Prozent. Insgesamt kam die Serie nicht über 60.000 Zuschauer hinaus.

Sehr zufrieden sein kann man dagegen bei RTLzwei, wo "Hartz und Herzlich" erstmals nach Krefeld blickte und damit gute Quoten holte. 1,24 Millionen Menschen sahen sich die neueste Ausgabe der Reihe an, in der Zielgruppe wurden damit 8,2 Prozent Marktanteil gemessen. Das half schließlich auch einer neuen "Hier & Jetzt"-Ausgabe, die im Anschluss 5,4 Prozent erzielte. Zur Erinnerung: Im April lag das Format bei nur 2,7 Prozent.

Überhaupt nicht überzeugen konnte dagegen ein Weihnachtsspecial von "Goodbye Deutschland" bei Vox. Die Sonderausgabe, in der es um Angelo Kelly und seine Familie ging, sahen 1,13 Millionen Menschen und lediglich 360.000 davon waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. Das ließ den Marktanteil auf schlechte 4,2 Prozent fallen. Eine klassische Ausgabe der Auswander-Soap steigerte sich später auf nicht viel bessere 4,8 Prozent. Und so lag Vox mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 5,7 Prozent am Ende noch hinter RTLzwei, das mit 5,9 Prozent zufrieden sein kann.