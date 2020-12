am 11.12.2020 - 09:50 Uhr

Während Jan Böhmermann auf seinem neuen Sendeplatz im ZDF nach der "heute-show" hervorragende Quoten einfährt, hat ZDFneo auf dem ehemaligen Sendeplatz des "Neo Magazin Royale" inzwischen ein echtes Problem. In Böhmermanns Fußstapfen sollte dort zuletzt Ariane Alter mit ihrer Show "Late Night Alter" treten. Im Lauf der kurzen ersten Staffel schaffte sie es aber nicht, ein ausreichend großes Publikum für sich zu gewinnen - zumindest was die linearen Quoten angeht.

Die letzte reguläre Folge zählte an diesem Donnerstag nun gerade mal rund 120.000 Zuschauer, der Marktanteil. Das entsprach beim Gesamtpublikum einem Marktanteil von nur 0,5 Prozent. Bei den Jüngeren lief es zwar etwas besser, doch auch mit einem Marktanteil von 1,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen war "Late Night Alter" weit vom ZDFneo-Senderschnitt entfernt. Auch das nach Mitternacht noch nachgeschobene Weihnachtsspecial von "Late Night Alter" kam nur auf 0,5 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum und 1,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Die absolute Reichweite: Nur 50.000 Zuschauer. Zum Vergleich: Im November lag ZDFneo im Schnitt bei 2,9 Prozent beim Gesamtpublikum und 1,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Ernüchternd ist dabei auch, dass "Late Night Alter" nicht nur im Lauf der Zeit keine Zuschauer hinzugewinnen konnte, sondern nach den ersten Sendungen auch noch deutlich an Reichweite einbüßte. Die ersten drei Folgen zählten noch jeweils über 200.000 Zuschauer, in Woche 2 waren es sogar 270.000. In den letzten drei Wochen sahen dann nur noch zwischen 120.000 und 140.000 Zuschauer zu. Das dürfte die Chancen auf eine Fortsetzung nicht gerade verbessert haben.

Etwas besser lief es am Donnerstag für "Laura Karasek - Zart am Limit", das mit 1,6 Prozent Marktanteil zumindest bei den 14- bis 49-Jährigen in Sichtweite des Senderschnitts kam. Die Gesamt-Reichweite lag mit 120.000 ebenso hoch wie bei "Late Night Alter" zuvor.