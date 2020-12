Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Drei Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (Mediatheken ausgenommen) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Mehr dazu hier. Wir blicken immer donnerstags auf die größten Änderungen, die sich dadurch ergeben.

Dass "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte" nach der endgültigen Gewichtung der Quoten, in die auch bis zu drei Tage zeitversetzte Nutzung auf klassischem Weg (also nicht in den Mediatheken) eingeht, nochmal deutlich besser dasteht als zunächst vorläufig ausgewiesen, haben wir an dieser Stelle schon einmal thematisiert. Das war auch in der vergangenen Woche nicht anders: 180.000 Zuschauer kamen so nachträglich noch dazu und ließen die Gesamt-Reichweite auf 2,67 Millionen steigen - ein Reichweiten-Plus von über 7 Prozent. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum stieg so um 0,5 Prozentpunkte auf nun 10,0 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen sogar um 0,9 Prozentpunkte auf nun 6,8 Prozent Marktanteil.

Doch "In aller Freundschaft" ist nicht allein: Auch die dienstags laufende "WaPo Bodensee" konnte durch zeitversetzte Nutzung die Reichweite noch um 160.00 auf nun 2,76 Millionen Zuschauer reichen. Auch hier stieg der Gesamt-Marktanteil so nachträglich noch um 0,5 Prozentpunkte an, bei den 14- bis 49-Jährigen um immerhin 0,3 Prozentpunkte. Und "Hubert ohne Staller" kam nach der endgültigen Gewichtung ebenfalls noch auf einen zweistelligen Marktanteil von 10,1 Prozent, weil die Reichweite nachträglich noch um 120.000 Zuschauer zulegte. 2,74 Millionen Zsuchauer wurden hier insgesamt gezählt. Nur "Morden im Norden", das montags im Ersten läuft, fällt etwas aus der Reihe, hier betrug das nachträgliche Plus nur 20.000 Zuschauer.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 11.12.

22:32 5,90

(+0,64) 22,4%

(+1,8%p.) 2,04

(+0,40) 25,9%

(+3,5%p.) ZDF Magazin Royale 11.12.

23:03 3,07

(+0,46) 14,3%

(+1,8%p.) 1,49

(+0,36) 22,4%

(+4,1%p.) Bauer sucht Frau 07.12.

20:14 5,38

(+0,21) 16,9%

(+0,5%p.) 1,72

(+0,06) 19,4%

(+0,4%p.) Tatort: Es lebe der König! 13.12.

20:31 13,80

(+0,20) 36,5%

(0,0%p.) 3,38

(+0,07) 28,8%

(+0,3%p.) Aktenzeichen XY... ungelöst 09.12.

23:13 0,58

(+0,19) 4,8%

(+1,5%p.) 0,18

(+0,12) 5,5%

(+3,5%p.) The Voice of Germany 13.12.

20:14 2,09

(+0,18) 6,5%

(+0,4%p.) 1,01

(+0,11) 10,1%

(+0,8%p.) In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte 10.12.

18:48 2,67

(+0,18) 10,0%

(+0,5%p.) 0,41

(+0,06) 6,8%

(+0,9%p.) WaPo Bodensee 08.12.

18:49 2,76

(+0,16) 10,4%

(+0,5%p.) 0,26

(+0,02) 4,4%

(+0,3%p.) Das Quartett - Das Mörderhaus 12.12.

20:15 5,95

(+0,15) 17,7%

(+0,2%p.) 0,59

(-0,01) 6,6%

(-0,1%p.) Tagesschau 13.12.

19:59 9,92

(+0,14) 27,3%

(+0,2%p.) 2,81

(+0,06) 25,8%

(+0,4%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 07.12.-13.12.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Doch generell profitieren die Vorabend-Serien des Ersten deutlich stärker von zeitversetzter Nutzung als die Vorabendserien des ZDF. Die weisen zwar von vornherein deutlich höhere Reichweiten auf, dafür kommt nachträglich nicht mehr allzu viel dazu. Die unterschiedlichen "SOKO"-Serien legten ebenso wie "Rosenheim-Cops", "Heldt", "Notruf Hafenkante" oder "Bettys Diagnose" nachträglich nur zwischen 20.000 und 80.000 Zuschauer drauf. Kaum zeitversetzte Nutzung gibt's auch bei "Wer weiß denn sowas?", das ARD-Vorabendquiz konnte die Reichweite nachträglich nur um 10.000 bis 30.000 Zuschauer steigern - auf sehr hohem Niveau freilich. Zum großen Quotenhit werden die ARD-Vorabendserien durch die Nachgewichtungen trotzdem nicht - es zeigt sich aber, dass es offenbar ein recht treues Publikum gibt, das gerne bereit ist, verpasste Folgen noch nachzuholen.

Keiner macht in Sachen zeitversetzter Nutzung aber dem Satire-Doppel des ZDF am späten Freitagabend etwas vor. Das "ZDF Magazin Royale" sammelt nachträglich 460.000 Zuschauer ein, die "heute-show" sogar 640.000. Beim Gesamtpublikum entsprach das einem nachträglichen Marktanteils-Plus von 1,8 Prozentpunkten, bei den 14- bis 49-Jährigen sogar von 4,1 bzw. 3,5 Prozentpunkten. Das ist jede Woche wieder beeindruckend.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA ZDF Magazin Royale 11.12.

23:03 3,07

(+0,46) 14,3%

(+1,8%p.) 1,49

(+0,36) 22,4%

(+4,1%p.) heute-show 11.12.

22:32 5,90

(+0,64) 22,4%

(+1,8%p.) 2,04

(+0,40) 25,9%

(+3,5%p.) Aktenzeichen XY... ungelöst 09.12.

23:13 0,58

(+0,19) 4,8%

(+1,5%p.) 0,18

(+0,12) 5,5%

(+3,5%p.) Hochzeit auf den ersten Blick 09.12.

20:14 1,61

(+0,13) 5,6%

(+0,4%p.) 0,73

(+0,11) 8,8%

(+1,1%p.) Spiegel TV 07.12.

23:25 1,57

(+0,08) 11,7%

(+0,3%p.) 0,49

(+0,05) 13,5%

(+1,0%p.) In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte 10.12.

18:48 2,67

(+0,18) 10,0%

(+0,5%p.) 0,41

(+0,06) 6,8%

(+0,9%p.) Hubert ohne Staller 09.12.

18:48 2,74

(+0,12) 10,1%

(+0,4%p.) 0,42

(+0,06) 6,5%

(+0,8%p.) The Voice of Germany 13.12.

20:14 2,09

(+0,18) 6,5%

(+0,4%p.) 1,01

(+0,11) 10,1%

(+0,8%p.) SOKO Köln 08.12.

18:03 4,22

(+0,04) 18,9%

(0,0%p.) 0,21

(+0,03) 4,3%

(+0,7%p.) Hinter Gittern - Der Frauenknast 07.12.

22:59 0,24

(+0,02) 1,5%

(+0,1%p.) 0,13

(+0,03) 3,2%

(+0,6%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 07.12.-13.12.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

"The Voice of Germany" rettete sich durch die zeitversetzte Nutzung am Sonntag doch noch knapp auf einen zweistelligen Marktanteil - auch die nun erreichten 10,1 Prozent sind aber ein wenig ernüchternd für das Format. Starke zeitversetzte Nutzung gab's auch für die vorletzte Folge von "Hochzeit auf den ersten Blick", das in dieser Woche mit dem Finale ja schon in den vorläufigen Werten erheblich zulegte - man darf gespannt sein, ob es trotzdem durch die zeitversetzte Nutzung auch diesmal wieder eine ordentliche Nachgewichtung geben wird. "Teddy gönnt dir", das in der vergangenen Woche nachträglich noch um 0,5 Prozentpunkte nach unten korrigiert wurde, legte diesmal nachträglich übrigens 0,5 Prozentpunkte zu. Nach endgültigen Zahlen war die zweite Folge daher nun mit 8,1 Prozent Marktanteil sogar etwas erfolgreicher als die erste - zufriedenstellend war das Quotenniveau aber natürlich trotzdem nicht.