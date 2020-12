Wie in jedem Jahr ließ Oliver Geissen auch 2020 die "Hits des Jahres" in seiner "Ultimativen Chartshow" noch einmal Revue passieren - gegen die Konkurrenz durch die Bundesliga-Übertragung im ZDF und den diesmal enorm starken "Kleinen Lord" im Ersten tat sich die Show aber schwerer als zuletzt. So reichte es diesmal nur für einen allenfalls mäßigen Marktanteil von 11,3 Prozent bei den 14- bis 49-jährigen. In den vergangenen beiden Jahren holte die Show noch knapp 16, vor zwei Jahren über 19 Prozent Marktanteil. Insgesamt wurden diesmal 2,01 Millionen Zuschauer gezählt.

RTL landete am Freitagabend um 20:15 Uhr sogar nur auf dem vierten Platz, neben ARD und ZDF lockte auch ProSieben mehr 14- bis 49-jährige Zuschauer zu sich. Dort lief der Film "Fack ju Göhte" mit 10,8 Prozent Marktanteil ordentlich. Der Marktanteil fiel zwar geringer aus als bei RTL, das lag aber an der kürzeren Sendezeit. Die absolute Reichweite bei den 14- bis 49-Jährigen lag bei 1,06 im Vergleich zu 0,96 Millionen Zuschauern bei der "Chartshow". 1,6 Millionen Zuschauer wurden beim ProSieben-Film insgesamt gezählt. Wermutstropfen: "Why Him?" konnte dieses Quotenniveau im Anschluss nicht halten und fiel mit nur 6,2 Prozent Marktanteil klar in den roten Bereich.

Zufrieden sein kann man unterdessen bei Sat.1: Nachdem man sich zuletzt mit "Pretty in Plüsch" eine blutige Nase geholt hatte, machte "Titanic" seine Sache nun deutlich besser und lag bei 8,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. "Pretty in Plüsch" hatte in den letzten drei Wochen nur zwischen 5,1 und 5,7 Prozent Marktanteil erzielen können - die Entscheidung, die Show um eine Woche zu verkürzen, war aus Quotensicht also richtig.

Hilfreich war für den Marktanteil auch die lange Dauer des Films bis nach Mitternacht - bei der absoluten Reichweite landete Sat.1 nämlich noch knapp hinter RTLzwei, wo "Olympus has fallen" 7,2 Prozent Marktanteil um 20:15 Uhr erzielte, aber mit 0,71 Millionen 14- bis 49-jährigen Zuschauern 10.000 vor Sat.1 lag. Insgesamt kam der Film auf 1,44 Millionen Zuschauer, "Titanic" sahen im Schnitt 1,27 Millionen.