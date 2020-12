am 23.12.2020 - 08:53 Uhr

Die meistgesehene Sendung des Dienstags war die "Tagesschau", die alleine im Ersten durchschnittlich 5,72 Millionen Zuschauer zählte. Für die beiden Serien lief es danach allerdings nicht rund - allen voran "Falk" macht derzeit große Probleme. Nachdem Anfang Dezember zeitweise mehr als vier Millionen Zuschauer einschalteten, warenn die Quoten zuletzt wieder rückläufig. In dieser Woche reichte es um 20:15 Uhr für nur noch 3,42 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 10,3 Prozent beim Gesamtpublikum. Diese Entwicklung dürfte nicht gerade für eine Fortsetzung sprechen. Auch "In aller Freundschaft" litt unter dem schwächeren Vorlauf und tat sich mit 4,12 Millionen Zuschauern sowie 12,5 Prozent schwerer als gewöhnlich.

Bemerkenswert ist, dass das ZDF mit seinen Vorabendserien mehr Zuschauer erreichte: So zählte "SOKO Köln" um 18:00 Uhr durchschinttlich 4,16 Millionen Zuschauer, die "Rosenheim-Cops" brachten es später auf 4,51 Millionen. Zwischen den beiden Krimis waren die "heute"-Nachrichten sogar noch stärker: 5,01 Millionen Zuschauer trieben den ZDF-Marktanteil um 19:00 Uhr auf starke 18,4 Prozent beim Gesamtpublikum. In der Primetime lief es für die Mainzer dagegen durchwachsen: Das Kerner-Quiz "Da kommst Du nie drauf!" erreichte nur 3,52 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 10,7 Prozent.

Später am Abend fehlte dem ZDF dann auch noch Markus Lanz, der mit seiner Talkshow derzeit in einer kurzen Winterpause weilt. So erreichte der Spielfilm "Das krumme Haus" um 23:00 Uhr lediglich 850.000 Zuschauer und einen Marktanteil von 6,0 Prozent - und damit weit weniger als man es beim ZDF sonst um diese Zeit gewohnt ist. Zufrieden kann man dagegen mit den Film-Quoten bei ZDFneo sein, wo die Komödie "Kuck' mal, wer da spricht" den Marktanteil zu später Stunde auf 4,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen trieb. Zuvor punktete schon "Crocodile Dundee": 1,06 Millionen Zuschauer sahen den ersten Teil, die Fortsetzung kam mit 1,16 Millionen Zuschauer sogar auf 4,7 Prozent Marktanteil.

Weit vorne mischte zudem das BR Fernsehen mit, das mit einem "Tatort" um 20:15 Uhr bundesweit 2,24 Millionen Zuschauer verzeichnete und einen Marktanteil von 6,8 Prozent schaffte. Das Dritte profitierte wohl auch ein Stück weit von der Serien-Schwäche im Ersten. In Bayern erreichte der Krimi übrigens einen noch besseren Marktanteil von 10,9 Prozent.