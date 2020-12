Mit durchschnittlich mehr als viereinhalb Millionen Zuschauern hat die erste "Das Boot"-Staffel Anfang dieses Jahres eine starke Free-TV-Premiere im ZDF hingelegt. Bei den weiteren Folgen gingen die Reichweiten zwar zurück, diese zeigte man aber auch am späten Abend. Insgesamt lag die erste Staffel der Serie über dem Senderschnitt. Nun hat man die ersten drei Folgen von Staffel zwei ausgestrahlt und kann mit den erzielten Werten überhaupt nicht zufrieden sein. Nur 2,18 Millionen Zuschauer sahen sich die Episoden zur besten Sendezeit an, das entsprach einem äußerst mageren Marktanteil in Höhe von nur 7,0 Prozent.

Eine Reihe von anderer Formaten waren am Sonntag erfolgreicher. So musste sich das ZDF zur besten Sendezeit unter anderem Sat.1 geschlagen geben, das mit dem Film "Manhattan Queen" ein paar mehr Zuschauer unterhielt. Aber auch beim ZDF selbst waren viele Formate erfolgreicher als "Das Boot". "Bares für Rares - Lieblingsstücke" sahen sich 2,98 Millionen Menschen am Nachmittag an, das hatte 14,5 Prozent Marktanteil zur Folge. Der Jahresrückblick "Album 2020 - Bilder eines Jahres" verzeichnete am Vorabend sogar 5,01 Millionen Zuschauer und 16,3 Prozent. Der Rückblick kam übrigens auch beim jungen Publikum auf starke 11,1 Prozent. Es war also eigentlich alles angerichtet für einen erfolgreichen "Boot"-Abend.

Doch es kam anders - vielleicht auch, weil im Ersten ein erfolgreicher "Polizeiruf" lief. Der kam zur gleichen Zeit wie die Serie im ZDF nämlich auf 8,21 Millionen Zuschauer, kein anderes Format erzielte am Sonntag nach 20:15 Uhr eine höhere Reichweite. Und auch bei den 14- bis 49-Jährigen gewann der Krimi die Primetime, 1,27 Millionen Menschen in diesem Alter schalteten ein. Sowohl insgesamt (24,4 Prozent) als auch bei den jungen Zuschauern (13,7 Prozent) sah es für den "Polizeiruf" sehr gut aus. Dadurch wurde Das Erste am Sonntag schließlich auch Tagesmarktführer mit einem Marktanteil in Höhe von 11,5 Prozent beim Gesamtpublikum, das ZDF musste sich mit 9,9 Prozent begnügen.

Ein kleiner Trost für die Mainzer: ZDFneo performte am Sonntag mit 3,1 bei allen und 3,4 Prozent Marktanteil bei den jungen Zuschauern richtig gut. Schon mit der alten ZDF-Serie "Ich heirate eine Familie…" waren am Nachmittag bis zu 5,6 beim Gesamtpublikum drin, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden in der Spitze 5,8 Prozent gemessen. Die "Schwarzwaldklinik" brachte es im Anschluss auf bis zu 4,2 (ab 3 Jahren) und 5,0 (14-49) Prozent Marktanteil. In der Primetime kam man mit "Jurassic Park" schließlich noch auf 840.000 Zuschauer. Das entsprach 2,5 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 3,5 Prozent gemessen.