Wie so vieles im Jahr 2020 verlief auch der Silvesterabend für viele anders als in den vergangenen Jahren gewohnt - Lockdown-bedingt in jedem Fall häufiger in den eigenen vier Wänden, was dafür sorgte, dass bei deutlich mehr Menschen als sonst der Fernseher lief. Die meisten entschieden sich am Silvesterabend dabei für "Die Silvestershow mit Jörg Pilawa" im Ersten. Im Schnitt 4,71 Millionen Zuschauer sahen die Sendung, das waren fast 1,4 Millionen mehr als noch im vergangenen Jahr. Der Marktanteil lag diesmal bei 17,5 statt 14,7 Prozent - und die Sendung war diesmal sogar bei den Jüngeren ein voller Erfolg und holte bei den 14- bis 49-Jährigen 12,7 Prozent Marktanteil im Vergleich zu den 6,1 Prozent im vergangenen Jahr.

Und viele ließen den Fernseher auch nach Mitternacht weiter laufen, die anschließende Sendung "Silvestershow-Party" zwischen 0:24 Uhr und 1:57 Uhr erreichte im Schnitt immer noch 3,18 Millionen Zuschauer und hervorragende Marktanteile von 17,2 Prozent beim Gesamtpublikum und 17,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Wie viele Zuschauer die Sendung um Mitternacht, wenn die TV-Nutzung an Silvester einen Peak erreicht, sahen, wurde diesmal nicht einzeln ausgewiesen - denn anders als in den letzten Jahren gab's auch keine Live-Bilder aus Berlin, sondern stattdessen Feuerwerks-Aufzeichungen aus vergangenen Jahren.

Wer Live-Bilder wollte, war im ZDF richtig, das sich entschieden hatte, eine Liveshow vom Brandenburger Tor zu senden, obwohl dort gar kein Publikum zugelassen war. Die Sendung begann anders als vergangenes Jahr daher auch nicht schon um 20:15 Uhr, sondern erst ab 21:45 Uhr und erreichte im Schnitt 3,58 Millionen Zuschauer. Während man insgesamt im Vergleich zur ARD-Show deutlich das Nachsehen hatte und sich mit 13,2 Prozent Marktanteil begnügen musste, sah es bei den 14- bis 49-Jährigen mit 15,5 Prozent sogar besser aus.

Im ZDF dürften es aber vor allem die Minuten um den Jahreswechsel selbst sein, die viele Zuschauer banden, zuvor waren wohl noch deutlich weniger dabei. Zwar liegen uns keine genauen Daten zur Reichweite um Mitternacht vor, allerdings hatte die kurze "heute Xpress"-Ausgabe um 0:25 Uhr satte 5,5 Millionen Zuschauer, was Marktanteilen von 22,4 Prozent beim Gesamtpublikum und 25,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen entsprach. Wie viele Leute wirklich vor dem Fernseher saßen und in wievielen Haushalten der Fernseher nur lief, während draußen das geringer als in den vergangenen Jahren ausgefallene aber trotzdem vorhandene Feuerwerk betrachtet und angestoßen wurde, ist natürlich eine andere Frage. In den offiziellen Silvester-Quotencharts der AGF belegt diese fünfminütige "heute Xpress"-Sendung nun jedenfalls bei Jung und Alt den Spitzenplatz.

RTL hatten um Mitternacht unterdessen 2,68 Millionen Zuschauer eingeschaltet, was Marktanteilen von 9,1 Prozent beim Gesamtpublikum und 13,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen entsprach. Die Ansprache des "König der Kindsköpfe" Chris Tall um kurz nach Mitternacht sahen 2,58 Millionen Zuschauer, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen belief sich auf 13,8 Prozent. Die sehr stabilen Zahlen im Vergleich zu den vorherigen Live-Bildern legt aber auch hier nahe, dass es wohl vor allem weiter laufende Fernsehgeräte waren, denen in diesen Minuten nicht allzu viel Beachtung geschenkt wurde. Ab 20:15 Uhr wiederholte RTL diesmal nur eine alte Chartshow und vergab damit wohl die Chance, stärker vom Lockdown-Effekt zu profitieren. Mehr als 11,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen waren diesmal jedenfalls nicht zu holen. Ingesamt sahen 1,81 Millionen Zuschauer zu - ähnlich viele wie bei der Erstausstrahlung im vergangenen Jahr.

Zufrieden sein kann unterdessen wieder Vox, das schon traditionell an Silvester ganztägig Folgen seiner Reihe "100 Songs, die die Welt bewegten" zeigte. Am Vormittag stieg der Marktanteil auf bis zu 13,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, auch am Nachmittag bewegte sich der Marktanteil noch bei um die 9 Prozent. Am Abend wurden dann immerhin Werte zwischen 7 und 7,5 Prozent erzielt. RTLzwei punktete ab 20:15 Uhr mit dem Film "Wall-E", der starke 6,9 Prozent Marktanteil holte, danach kam "Magic Mike" allerdings nur noch auf 2,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Ähnliches Bild auch anderswo: "Der Schuh des Manitu" bei ProSieben holte um 20:15 Uhr noch solide 9,4 Prozent, "(T)Raumschiff Surprise" kam danach aber nur noch auf 6,1 Prozent, "Trouble ohne Paddel" um Mitternacht auf 2,3 Prozent. Kabel Eins startete dank "Police Academy I" mit 5,1 Prozent ordentlich in den Abend, über den Jahreswechsel hinweg interessierten sich dann aber nur wenige für den "Sinn des Lebens", der Film kam auf 2,9 Prozent Marktanteil. Sat.1 tat sich schon zu Beginn des Abends schwer, "Ice Age 3" enttäuschte um 20:15 Uhr mit nur 5,9 Prozent Marktanteil, "Shrek" kam danach auf 4,6 Prozent.