am 21.01.2021 - 08:44 Uhr

Das Erste hat am Mittwoch mit der Live-Übertragung der Amtseinführung des neuen US-Präsidenten Joe Biden starke Quoten eingefahren. 4,44 Millionen Zuschauer verfolgten am späten Nachmittag die Zeremonie, die dem Sender damit einen hervorragenden Marktanteil von 18,6 Prozent bescherte. Zum Vergleich: Bei Donald Trumps Inauguration waren vor vier Jahren fast eine Million Zuschauer weniger dabei. "Das Quiz mit Jörg Pilawa" hatte dagegen am Donnerstag im Vorfeld der ARD-Sondersendung mit gerade mal 870.000 Zuschauern noch ein neues Tief eingefahren.

Davon war jedoch beim "Weltspiegel extra" nichts mehr zu spüren - im Gegenteil: Auch beim jungen Publikum erwies sich die Sondersendung mit 12,4 Prozent Marktanteil als voller Erfolg für den öffentlich-rechtlichen Sender. RTL und ProSieben hatten dagegen das Nachsehen und blieben in der Zielgruppe jeweils einstellig. Während das "RTL aktuell Spezial" immerhin noch 9,5 Prozent Marktanteil sowie insgesamt 1,54 Millionen Zuschauer verzeichnete, kam das "ProSieben Spezial" nicht über 730.000 Zuschauer hinaus. Mehr als ein Marktanteil von 7,8 Prozent war in der Zielgruppe nicht drin, was insofern enttäuschend ist, weil es "taff" im Vorfeld noch auf starke 13,4 Prozent brachte. Die Fortsetzung des Magazins blieb um 18:32 Uhr dann nur noch bei 5,9 Prozent hängen.

"Newstime", das ausnahmsweise direkt gegen "RTL aktuell" sendete, geriet mit 5,7 Prozent unter die Räder. Der Kölner Sender konnte sich zu diesem Zeitpunkt hingegen auf starke 18,4 Prozent Marktanteil steigern und erreichte insgesamt 4,19 Millionen Zuschauer. Noch stärker gefragt war jedoch die "heute"-Sendung, die im ZDF von 5,98 Millionen Zsuchauern gesehen wurde, ehe das "ZDF spezial" noch 4,67 Millionen vor dem Fernseher hielt. Im Ersten erreichte die "Tagesschau" eine Stunde später sogar 6,53 Millionen Zuschauer, der "Brennpunkt" schließlich 5,08 Millionen.

Phoenix knackt Millionen-Marke

Abseits des Ersten punkteten derweil aber auch die Nachrichtenkanäle mit der Inauguration, darunter Phoenix, das ab kurz nach 17 Uhr sogar knapp mehr als eine Million Zuschauer sowie fast fünf Prozent Marktanteil erreichte. ntv zählte mit seiner fünfstündigen Sondersendung durchschnittlich 750.000 Zuschauer, während Welt auf 640.000 Zuschauer kam. Hier lag der Marktanteil in der Zielgruppe übrigens bei starken 4,9 Prozent, ntv kam nicht über 2,6 Prozent hinaus. Gänzlich vergleichbar sind die Live-Sendungen wegen der unterschiedlich unterschiedlichen Länge jedoch nicht.

Etwas mehr Aufschluss über den Erfolg am Mittwoch gibt daher der Blick auf den jeweiligen Peak: Hier zeigt sich, dass ntv bis zu 1,55 Millionen Zuschauer erreichte, während der Spitzenwert von Welt bei nur 790.000 Zuschauern lag. Mit Blick auf die Tagesmarktanteile konnte sich Welt jedoch am Ende mit durchschnittlich 2,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe gegen ntv durchsetzen. Der RTL-Nachrichtensender war mit 2,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen aber ebenfalls sehr gefragt. Anders das Bild beim Gesamtpublikum, wo ntv auf 2,7 Prozent kam. Hier sortierte sich Welt mit 2,0 Prozent noch hinter Phoenix ein, das 2,3 Prozent Marktanteil erzielte.