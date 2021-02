Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Drei Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (Mediatheken ausgenommen) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Mehr dazu hier. Wir blicken immer donnerstags auf die größten Änderungen, die sich dadurch ergeben.

In den ersten drei Wochen lief "Wer stiehlt mir die Show?" bei ProSieben bereits gut, doch zum durchschlagenden Erfolg entwickelte sich das Format erst mit Folge 4, als Joko Winterscheidt die Moderation erstmals abgeben musste und stattdessen Thomas Gottschalk durch die Sendung führte. Die ohnehin schon herausragenden Quoten fielen durch zeitversetzte Nutzung im Nachhinein sogar nochmal ein ganzes Stück besser aus als zunächst vorläufig ausgewiesen. So wurde der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen noch um 0,8 Prozentpunkte nach oben gesetzt und lag damit über der 20-Prozent-Marke bei genau 20,4 Prozent. 140.000 weitere Zuschauer kamen noch obendrauf, sodass die Gesamt-Reichweite auf 2,66 Millionen anstieg. Für die Folge mit Elyas M'Barak liegen bislang nur die vorläufig gewichteten Zahlen vor - die sogar nochmal über den vorläufig gewichteten Gottschalk-Werten lagen.

Stark durch zeitversetzte Nutzung profitiert hat wie in der vergangenen Woche auch diesmal erneut auch der "Bachelor" bei RTL, dessen Zielgruppen-Marktanteil ebenfalls um 0,8 Prozentpunkte nachträglich aufgewertet wurde und nun 15,5 Prozent beträgt. Noch viel bemerkenswerter ist aber eine Aufwertung bei DMAX: Dort sah es zunächst so aus, als wären die Quoten mit der vierten Folge von "100 Days Wild - Das Survival-Abenteuer" in der vergangenen Woche deutlich rückläufig gewesen. Doch dann wurde in der endgültigen Gewichtung der Marktanteil noch um 0,7 Prozentpunkte nach oben korrigiert - was auf dem geringeren DMAX-Quotenniveau ein noch viel gewaltigerer Sprung ist als für Sendungen der größeren Sender. Mit nun 2,6 Prozent steht jedenfalls plötzlich nicht ein neuer Tiefst-, sondern ein Staffel-Bestwert zu Buche. Die Gesamt-Reichweite zog noch um 60.000 auf 340.000 Zuschauer an, auch hier ist vom zunächst ausgewiesenen Rückgang nach der endgültigen Gewichtung nichts mehr zu sehen.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49) (nur 18-23:30 Uhr)



ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 29.01.

22:29 5,71

(+0,60) 21,4%

(+1,5%p.) 1,75

(+0,36) 22,1%

(+3,4%p.) ZDF Magazin Royale 29.01.

23:07 2,79

(+0,29) 12,9%

(+1,0%p.) 1,16

(+0,19) 17,8%

(+2,1%p.) Hubert ohne Staller 27.01.

18:50 2,64

(+0,12) 9,3%

(+0,4%p.) 0,39

(+0,07) 5,8%

(+0,9%p.) Der Bachelor 27.01.

20:14 2,30

(+0,10) 7,2%

(+0,3%p.) 1,37

(+0,08) 15,5%

(+0,8%p.) Wer stiehlt mir die Show? 26.01.

20:15 2,66

(+0,14) 8,7%

(+0,3%p.) 1,75

(+0,11) 20,4%

(+0,8%p.) Der Bergdoktor 28.01.

20:27 6,86

(+0,23) 20,6%

(+0,3%p.) 0,91

(+0,09) 10,3%

(+0,7%p.) In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte 28.01.

18:48 3,00

(+0,11) 10,9%

(+0,3%p.) 0,50

(+0,06) 7,9%

(+0,7%p.) 100 Days Wild - Das Survival-Abenteuer 29.01.

21:15 0,34

(+0,06) 1,1%

(+0,2%p.) 0,21

(+0,06) 2,6%

(+0,7%p.) Exclusiv - Das Star-Magazin 27.01.

18:30 2,54

(+0,03) 10,3%

(+0,1%p.) 0,94

(+0,04) 17,1%

(+0,6%p.) Der Lehrer 28.01.

20:14 2,33

(+0,13) 6,9%

(+0,3%p.) 1,34

(+0,08) 14,9%

(+0,6%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 25.01.-31.01.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Aufgrund der Tatsache, dass zeitversetzte Nutzung am folgenden Tag bei einer Nachtwiederholung auf diese angerechnet wird, beim Fehlen einer solchen aber auf die Primetime-Ausstrahlung, betrachten wir seit einigen Wochen nun bei den größten Zugewinnen in Sachen absoluter Reichweite den gesamten Tag, nicht nur die Zeitschiene zwischen 18 und 23:30 Uhr. Die Dominanz der "heute-show" fällt dabei nun sogar noch stärker auf. So wurde die Reichweite der ersten "heute-show" nach der Winterpause vom Freitagabend in der endgültigen Gewichtung bereits wieder um 600.000 Zuschauer auf 5,71 Millionen nach oben gesetzt, mehr als doppelt so viel wie bei der zweitstärksten Aufwertung.

Und auf Rang 3 findet sich die Nachrichtensatire mit der Wiederholung am späten Samstagabend gleich nochmal wieder, hier kamen nochmal 250.000 weitere Zuschauer im Vergleich zu den vorläufig ausgewiesenen Quoten dazu. Dort liefen beispielsweise all jene auf, die sonntags, montags oder dienstags die "heute-show" noch nachgeholt haben. Es unterstreicht damit die Ausnahme-Stellung, die die "heute-show" in Sachen zeitversetzter Nutzung im deutschen Fernsehen einnimmt. Zwischen den "heute-shows" platzierte sich mit dem "ZDF Magazin Royale" ein weiterer Winterpausen-Rückkehrer, den man inzwischen ganz oben in dieser Liste gewohnt ist, hier wurde die Gesamt-Reichwiete um 290.000 auf 2,79 Millionen nach oben korrigiert. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen wurde um 2,1 Prozentpunkte auf 17,8 Prozent nach oben gesetzt - es blieb aber auch in der endgültigen Gewichtung der geringste in der noch jungen Geschichte des Formats.

Durch die Ausweitung des Betrachtungszeitraums auf den Gesamt-Tag, schafft es Das Erste immerhin drei Mal in die ansonsten vom ZDF dominierte HItliste, jeweils mit den nächtlichen Wiederholungen der Filme "Der Ranger" und "Die Bestatterin" sowie der "Charité". Das nachträgliche Plus belief sich hier immerhin nich auf 180.000 bis 200.000 Zuschauer, die sich anders als beim ZDF, das solche Nacht-Wiederholungen nur selten macht, aber eben nicht in den endgültigen Zahlen der Primetime-Sendungen widerspiegeln.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 29.01.

22:29 5,71

(+0,60) 21,4%

(+1,5%p.) 1,75

(+0,36) 22,1%

(+3,4%p.) ZDF Magazin Royale 29.01.

23:07 2,79

(+0,29) 12,9%

(+1,0%p.) 1,16

(+0,19) 17,8%

(+2,1%p.) heute-show 30.01.

00:32 1,02

(+0,25) 9,2%

(+2,0%p.) 0,31

(+0,10) 8,8%

(+2,4%p.) Der Bergdoktor 28.01.

20:27 6,86

(+0,23) 20,6%

(+0,3%p.) 0,91

(+0,09) 10,3%

(+0,7%p.) Inspector Barnaby 31.01.

22:16 3,90

(+0,22) 18,9%

(+0,7%p.) 0,31

(+0,03) 5,6%

(+0,4%p.) Der Ranger - Paradies Heimat: Sturm 29.01.

01:35 0,44

(+0,20) 9,1%

(+3,7%p.) 0,09

(+0,05) 5,7%

(+3,1%p.) Stubbe - Tödliche Hilfe 30.01.

20:15 9,41

(+0,19) 28,1%

(+0,2%p.) 0,97

(+0,02) 12,0%

(+0,1%p.) Die Bestatterin - Die unbekannte Tote 28.01.

00:39 0,42

(+0,19) 7,4%

(+2,8%p.) 0,07

(+0,03) 4,1%

(+1,6%p.) Charité 26.01.

00:34 0,38

(+0,18) 6,0%

(+2,6%p.) 0,07

(+0,05) 3,7%

(+2,9%p.) Frühling - Mit Regenschirmen fliegen 31.01.

20:15 5,94

(+0,17) 16,4%

(+0,2%p.) 0,81

(+0,03) 8,1%

(+0,2%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 25.01.-31.01.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 00:00 und 23:59 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Nicht nur die Liste der Auf-, auch die der Abwertungen im Vergleich zu den vorläufig gewichteten Quoten führt eine ZDF-Phalanx an. Dass die "SOKO Kitzbühel" etwa statt ohnehin schon sehr mageren 4,1 nun nur noch 3,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erreichte, ist schon ein wenig erschreckend. Auch die "SOKO Wismar" und "Die Bergretter" traf es aus dem ZDF-Vorabend. Dass auch "DSDS" in dieser Liste ist, ist auf den schon so häufig angesprochenen Effekt der Nachtwiederholung zurückzuführen, die aufgewertet wurde, während ganz offiziell der Marktanteil für die Primetime-Sendung vom vergangenen Donnerstag nur noch bei 13,9 Prozent liegt, noch 0,4 Prozentpunkte unter dem vorläufig gewichteten Wert.

Größte Verluste* bei Marktanteil (14-49) (nur 18-23:30 Uhr)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute 27.01.

18:59 5,26

(-0,08) 18,6%

(-0,4%p.) 0,57

(-0,06) 8,6%

(-1,1%p.) SOKO Kitzbühel 30.01.

18:06 3,26

(+0,01) 14,0%

(0,0%p.) 0,16

(-0,04) 3,3%

(-0,8%p.) heute 30.01.

18:59 4,59

(+0,01) 17,2%

(0,0%p.) 0,58

(-0,04) 9,7%

(-0,8%p.) SOKO Wismar 27.01.

18:03 4,65

(+0,02) 19,4%

(0,0%p.) 0,33

(-0,04) 6,3%

(-0,7%p.) heute journal 26.01.

21:46 3,60

(-0,04) 12,3%

(-0,3%p.) 0,62

(-0,04) 7,5%

(-0,6%p.) Tagesschau 26.01.

20:00 6,39

(+0,06) 18,7%

(+0,1%p.) 1,87

(-0,04) 20,1%

(-0,6%p.) Die Bergretter 30.01.

19:26 3,65

(-0,00) 12,2%

(0,0%p.) 0,34

(-0,04) 4,9%

(-0,6%p.) Newstime 29.01.

18:00 0,72

(-0,01) 3,2%

(-0,1%p.) 0,56

(-0,02) 11,1%

(-0,5%p.) Das Quiz mit Jörg Pilawa - Prominenten-Special 30.01.

20:15 5,03

(-0,01) 16,2%

(-0,2%p.) 0,89

(-0,02) 11,3%

(-0,4%p.) Deutschland sucht den Superstar 26.01.

20:30 3,15

(+0,01) 9,9%

(-0,1%p.) 1,24

(-0,01) 13,9%

(-0,4%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 25.01.-31.01.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de