Nach zwei Ausgaben mit Marktanteilen um zehn Prozent war schnell klar, dass Sat.1 seine "Festspiele der Realitystars" in die zweite Staffel schicken würde. Umso größer dürfte an diesem Samstag die Enttäuschung beim Blick auf die Quoten sein: Die Rückkehr verlief nämlich für den Sender so gar nicht nach Plan. Lediglich 1,06 Millionen Zuschauer wollten die erste neue Folge um 20:15 Uhr sehen und damit über eine halbe Million weniger als zuletzt. In der Zielgruppe kam die Show zudem nicht über ernüchternde 6,9 Prozent Marktanteil hinaus.

"Die Festspiele der Realitystars" lagen damit nicht nur deutlich hinter "Wer wird Millionär?", sondern mussten sich auch mehreren Spielfilmen geschlagen geben. So zählte "Parker" bei ProSieben im Schnitt 1,90 Millionen Zuschauer sowie grundsolide 9,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe und auch RTLzwei war dank "Men in Black" ungleich stärker als Sat.1. Die Komödie punktete dort mit starken 8,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen und verzeichnete insgesamt 1,35 Millionen Zuschauer.

Völlig in die Hose ging dagegen das Comeback von "Chicago Fire" bei Vox, das man erst wenige Tage zuvor angekündigt hatte. Nur 490.000 Zuschauer waren um 20:15 Uhr dabei, um eine neue Folge der US-Serie zu sehen. In der Zielgruppe belief sich der Marktanteil auf katastrophale 2,5 Prozent, ehe eine weitere Folge sogar nur noch 2,2 Prozent schaffte. Vox bewegte sich damit auf Augenhöhe mit Super RTL und landete nur knapp vor ZDFneo oder Sixx.

Besser, aber keineswegs deutlich erfolgreicher erging es Kabel Eins, wo "Navy CIS" zunächst bei 3,3 Prozent in der Zielgruppe kleben blieb. Erst nach 23 Uhr zog der Marktanteil der Krimi-Wiederholungen auf mehr als fünf Prozent an. Und auch bei Vox trat später leichte Erholung ein: Mit dem Actionstreifen "Battleship" waren ab 22:15 Uhr immerhin 5,1 Prozent sowie insgesamt 660.000 Zuschauer drin.

In Sat.1 wiederum erwies sich einmal mehr das "Frühstücksfernsehen" als Trostpflaster: Während tagsüber sonst nichts so recht funktionieren wollte, wurden am Morgen im Schnitt 570.000 Zuschauer und 18,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe erreicht. Mit durchschnittlich 18,7 Prozent war es für das "Frühstücksfernsehen" nach Angaben des Senders sogar die erfolgreichste Woche seit dem Jahr 2011.