Ganz anders als sonst gehen in diesem Jahr die Fastnachts-Shows im Fernsehen über die Bühne, so auch die stets so quotenstarke "Fastnacht in Franken", die am Freitagabend im BR Fernsehen zu sehen war. Um es vorwegzunehmen: Mit dem veränderten Konzept waren die Rekordwerte der vergangenen Jahre nicht zu holen - ein riesiger Erfolg war die Sendung aber trotzdem. Durchschnttlich 2,81 Millionen Zuschauer fanden ab 20:15 Uhr den Weg ins Dritte Programm, das waren genau eine Million weniger als vor einem Jahr. Der bundesweiite Marktanteil lag dennoch bei tollen 9,2 Prozent.

Das BR Fernsehen gehörte damit am Freitagabend zu den meistgesehenen Fernsehsendern des Landes. Ganz nebenbei lief es auch beim jungen Publikum gut, wo 460.000 Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren für immerhin 5,7 Prozent Marktanteil sorgten. Am besten fielen die Quoten aber freilich in Bayern aus, wo der Marktanteil von "Fastnacht in Franken" auf herausragende 37,9 Prozent anzog. An die fast 50 Prozent des Vorjahres kam die Show damit natürlich nicht heran, doch Grund zur Freude hat man angesichts derartiger Zahlen beim BR an diesem Samstag ganz bestimmt trotzdem.

Aber auch andere Dritte Programme fanden am Freitagabend ihr Publikum: So erreichte etwa die "NDR Talk Show" um 22:00 Uhr im Schnitt 970.000 Zuschauer, die bundesweit einem Marktanteil von 4,1 Prozent entsprachen, während das "Riverboat" im MDR Fernsehen durchschnittlich noch 760.000 Zuschauer unterhielt. Beim "Kölner Treff" im WDR Fernsehen waren derweil 680.000 Zuschauer dabei und auch das "Nachtcafé" im SWR schlug sich mit 590.000 Zuschauern gut. Von Zahlen, wie sie der BR verbuchte, blieben die übrigen Dritten allerdings natürlich weit entfernt.

Der BR-Erfolg setzte sich übrigens auch nach der "Fastnacht in Franken" fort: Die Spätausgabe der "Rundschau" hielt nach 23 Uhr durchschnittlich 1,15 Millionen Zuschauer vor dem Fernseher und hielt den Marktanteil in Bayern bei starken 27,4 Prozent. Auch "Grünwald Freitagscomedy" erwies sich danach mit 20,9 Prozent noch als voller Erfolg. Bundesweit erreichte die Show im Schnitt 700.000 Zuschauer und einen Marktanteil von 4,9 Prozent. Der Lohn für den Sender war ein Tagesmarktanteil von 4,8 Prozent beim Gesamtpublikum - das war genauso viel wie Sat.1 erreichte und sogar deutlich mehr als ProSieben, Vox oder Kabel Eins.