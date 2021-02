Schon in den vergangenen Wochen feierten diverse Krimiformate im deutschen Fernsehen neue Reichweiten-Rekorde. "Nord bei Nordwest" im Ersten ist hierfür nur ein Beispiel. Am Samstagabend setzte das ZDF nun zur besten Sendezeit auf eine neue und auf den Namen "Nürnberg" getaufte Episode von "Kommissarin Lucas", die in der Zuschauergunst ebenfalls wesentlich besser abschnitt als zuletzt. Verglichen mit den zurückliegenden Erstausstrahlungen gewann die Reihe um die zwei Millionen Zuschauer hinzu. Am Samstagabend schalteten 7,48 Millionen Menschen ab drei Jahren durchschnittlich ein, die gemessene Quote lag bei 22,1 Prozent. Die Krimireihe war somit das mit Abstand meistgesehene Primetime-Format – mit Blick auf den kompletten Sendetag war einzig die "Tagesschau" im Ersten mit 8,50 Millionen Zusehenden noch stärker.

0,77 Millionen Zuschauer erzielte "Kommissarin Lucas" in der Altersklasse der 14- bis 49-Jährigen, hier kam der Krimi auf ziemlich ordentliche 8,9 Prozent Marktanteil. Ab 21:45 Uhr setzte der Sender schließlich auf eine Wiederholung von "Die Chefin", die viele Zuschauer bei der Stange hielt. Die gemessene Reichweite lag im Schnitt noch bei 5,36 Millionen. Bei den 14- bis 49-Jährigen gingen die Werte auf 7,4 Prozent zurück, lagen aber weiterhin im grünen Bereich.

Etwas kleinere Brötchen musste Das Erste nach 20:15 Uhr backen. Der Film "Retter der Meere" kam auf 3,44 Millionen Zuschauer und gerade einmal 10,2 Prozent. Da war Das Erste am Samstagabend zuletzt in aller Regel erfolgreicher. Auffallend: Bei den 14- bis 49-Jährigen war das Abschneiden nicht so schlecht, hier wurde sogar der Senderschnitt übertroffen: Der Film generierte 7,8 Prozent. Richtig schlecht schnitt direkt im Anschluss der Streifen "Krauses Hoffnung" ab; bei den Jungen kam dieser nicht über 2,2 Prozent Marktanteil hinaus, insgesamt wurden 7,6 Prozent gemessen. Im Schnitt schauten nur 2,26 Millionen Menschen ab drei Jahren zu.

Die am Vorabend ausgestrahlte "Sportschau" mit den Highlights der Fußball-Bundesliga-Spiele vom Nachmittag war derweil deutlich gefragter und sicherte sich 5,23 Millionen Zuschauer und 19,2 Prozent Marktanteil ab 18:30 Uhr.