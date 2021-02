Eine Stunde nach Mitternacht war das Duell der Weltmeister entschieden: Am Samstagabend traten im ProSieben-Programm Ex-Fußballer Kevin Großkreutz und Ex-Handballer Pascal Hens in "Schlag den Star" gegeneinander an. Am Ende siegte der Handballer. Beide bescherten ProSieben den Abend über aber ziemlich starke Quoten. Die Spielshow aus Köln landete im Schnitt bei 14,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe und somit weit oberhalb der Sendernorm. Die durchschnittliche Reichweite der abendfüllenden Show lag bei 1,86 Millionen.

Noch gefragter war derweil eine weitere Ausgabe von "Deutschland sucht den Superstar" bei RTL. Die Casting-Show, die um 20:15 Uhr startete und um kurz vor 23 Uhr endete, sicherte sich diesmal wunderbare 17,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. 3,48 Millionen Menschen ab drei Jahren interessierten sich für die Auftritte neuer Kandidaten. Im Fahrwasser der Show lieferte auch die Sendung "Take Me Out" einmal mehr ab. In der Stunde vor Mitternacht kam die Produktion auf sogar noch stärkere 19 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und auch eine ab Mitternacht gezeigte Wiederholung der Show sicherte sich diese Quote. Insgesamt schauten zunächst 2,43, dann 1,58 Millionen Menschen zu.

ProSieben setzte nachts, nach dem Ende der Live-Ausgabe von "Schlag den Star", übrigens auf eine Wiederholung des Formats. 0,34 Millionen Zuschauer wurden hier noch gemessen, mit 8,2 Prozent Marktanteil kam der Münchner Sender halbwegs ordentlich weg. Nicht ganz so gut verlief ein anderer Plan von ProSieben. Derzeit werden immer kurz vor Primetime-Start die neuen Masken der in rund eineinhalb Wochen startenden vierten Staffel von "The Masked Singer" präsentiert. Mehr als 6,1 Prozent in der Zielgruppe waren Samstag für die Maskenpremiere aber nicht drin. Die gemessene Gesamt-Reichweite lag bei 0,77 Millionen.

Keinen guten Abend erwischte zudem Kabel Eins: Nur drei und 3,2 Prozent Marktanteil bei den jungen Leuten erreichten zwei zur Primetime gezeigte Episoden von "Hawaii Five-0" und auch im Anschluss, als "Lucifer" lief, sah es mit 3,7 Prozent nicht wirklich viel besser aus. "Hawaii Five-0" sicherte sich jeweils rund 730.000 Zuschauer, die teuflische Serie etwa 640.000.