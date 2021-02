RTL schloss den Januar im linearen TV mit einem Monatsmarktanteil von 11,0 Prozent ab - der typische Januar-Boost blieb somit aus, satte vier Prozentpunkte weniger als ein Jahr zuvor standen hier zu Buche. Von der im Lockdown deutlich höheren TV-Nutzung hatten fast nur die Öffentlich-Rechtlichen profitiert, bei RTL machte sich hingegen unter anderem das pandemie-bedingte Fehlen des echten Dschungelcamps bemerkbar. Die ersatzweise anberaumte "Dschungelshow" aus Hürth lief zwar nicht schlecht, konnte aber bei Weitem nicht an das Quotenniveau des Originals anknüpfen.

Auch TVNow, das Streaming-Angebot der Mediengruppe RTL, konnte sich dieses Einflusses nicht ganz entziehen, wenn man die Besuchszahlen des Angebots laut Online-IVW betrachtet. Zwar stieg die Zahl der Visits im Vergleich zum Dezember recht deutlich um 17,1 Prozent auf 36,7 Millionen, verglichen mit dem Januar des vergangenen Jahres waren das aber trotzdem 4,8 Prozent weniger. Zum ersten Mal seit Juni 2019 verzeichnete TVNow somit kein Wachstum im Vergleich zum Vorjahr. Der Münchner Konkurrent Joyn wuchs im Jahresvergleich unterdessen um 23,5 Prozent bei der Zahl der Visits auf nun 22,6 Millionen, blieb damit aber nicht nur weit hinter TVNow, sondern büßte im Vergleich zum Dezember sogar 4,6 Prozent der Visits ein. Für Joyn war der Januar somit der schwächste Monat seit September, was die Zahl der Besuche anbelangt.

Visits

Jan '21

+/-

zum Dez

+/-

zum Jan '20 TVNow

36.701.670 + 17,1 %

- 4,8 %

Joyn

22.587.174 - 4,6 %

+ 23,5 %

Quelle: IVW / Berechnungen: DWDL

Ippen bündelt alle Angebote - und wo ist eigentlich stern.de?

In der Top-Liste der News-Angebote im Web gibt es im Januar eine größere Änderung: Ippen weist nun alle seine Angebote gemeinsam als Ippen.Media aus. Dazu gehören so grundverschiedene Angebote wie fr.de und hna.de bis zu den stark von Suchmaschinen und Sozialen Netzwerken abhängigen Seiten wie merkur.de bis zu den rein auf Reichweite getrimmten 24er-Portalen mit teils fragwürdiger Qualität. Alles zusammen erreicht eine enorme Gesamt-Reichweite von 288,5 Millionen Visits. Nicht mehr einzeln in der Ausweisung ist dafür nun merkur.de. Zum besseren Verständnis geben wir in unserer Top-Liste nun bei Ippen.Media wie auch beim Madsack-Verbund RND, Funke Medien NRW und DuMont Newsnet die Seiten mit an, die für den Großteil des Traffics verantwortlich sind.

Auch von dieser Neugruppierung abgesehen gab's auf den vorderen Plätzen wieder eine Verschiebung: Im Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem digitalen Angebot des "Spiegel" und ntv.de gewann nun ganz knapp wieder der "Spiegel" die Oberhand und rangiert damit wieder auf Rang 2. Die größten Zugewinne gab es beim "Tagesspiegel" mit über 21 Prozet und RTL.de mit fast 20 Prozent im Vergleich zum Dezember. Auch bei RTL.de noch ein Hinweis: Etwas mehr als ein Viertel der Visits stammen hier von vip.de.

Seit einigen Monaten nicht mehr in die Top15 geschafft hat es stern.de. Tatsächlich ist der Rückstand auf die Top-Gruppe inzwischen schon recht groß, im Januar betrug die Zahl der Visits 66,7 Millionen. Das war zwar immerhin wieder 13 Prozent mehr als noch im Dezember, doch im Jahres-Vergleich verlor stern.de 17,4 Prozent seiner Reichweite, gemessen an den Visits - während die großen Anbieter fast allesamt zulegten, teils sogar massiv.

Visits

Jan '21

+/-

zum Dez

+/-

zum Jan '20 Bild.de

547.962.189

+ 7,3 %

+ 7,8 %

Der Spiegel

343.406.387 + 12,9 %

+ 44,8 %

ntv.de

341.298.602 + 9,5 %

+ 102,0 %

Ippen.Media

(u.a. merkur.de, tz.de, fr.de, hna.de, "24er"-Portale)

288.514.392 ---

---

Focus Online

241.632.793

+ 11,0 %

+ 10,4 %

Upday 208.831.147

+ 2,1 %

+ 46,5 %

Welt

185.137.454

+ 13,1 %

+ 20,7 %

FAZ.net

127.394.900

+ 13,8 %

+ 89,1 %

RTL.de

(inkl. vip.de) 122.080.714

+ 19,7 %

& 16,4 %

Zeit Online

119.135.511 + 8,4 %

+ 52,4 %

Süddeutsche.de

104.406.376 + 12,9 %

+ 37,7 %

RND

(u.a. haz.de, radio.de, sportbuzzer.de, lvz.de, maz-online.de, ostsee-zeitung.de) 100.679.798 + 1,4 %

+ 9,4 % Funke Medien NRW

(u.a. derwesten.de, waz.de, reviersport.de, lokalkompass.de, wp.de) 94.691.631

+ 15,4 %

+ 16,0 %

Tagesspiegel

80.298.402

+ 21,6 %

+ 137,9 % DuMont Newsnet

(u.a. express.de, mopo.de, ksta.de, mz-web.de) 78.407.317

+ 5,1 %

- 0,3 %

Quelle: IVW / Berechnungen: DWDL

Noch ein Hinweis: Nicht in unserer Liste finden sich die Angebote von GMX, web.de und T-Online, da sie einen großen Teil ihrer Visits durch die angebotenen Mail-Funktionen erreichen. Betrachtet man nur die Visits-Kategorie "Nachrichten", dann kam T-Online im Dezember aber auf gut 246 Millionen Visits, Web.de auf 132 Millionen, GMX auf 117 Millionen - auch in diesem Bereich handelt es sich also hier um Schwergewichte.