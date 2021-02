Fans hochklassiger Serienware kamen am Freitagabend beim Sender Tele 5 auf ihre Kosten. Der Sender zeigte ab 20:15 Uhr zwei Folgen der hochgelobten Serie "Fargo" – und sicherte sich damit jeweils über 300.000 Zuschauer. Die erste Episode kam auf 0,32, die zweite dann auf 0,33 Millionen Zuschauer. Derart stabile Zahlen sprechen für die Serie. Insgesamt sicherte sich die Ausstrahlung 1,0 und 1,1 Prozent Marktanteil, auch bei den 14- bis 49-Jährigen lief es für den nun zu Discovery gehörenden Sender gut. Hier wurden ebenfalls 1,0 und 1,1 Prozent Marktanteil festgestellt.

Weniger Grund zur Freude bot dann eine anschließende Ausstrahlung der unter anderem mit Hugh Laurie ("Dr. House") besetzten Serie "The Night Manager". Ab 22.45 Uhr sank die Sehbeteiligung hier auf magere 0,13 Millionen, auch die Marktanteile gingen deutlich zurück. Insgesamt landete die Serie bei 0,7 Prozent, bei den jungen Leuten musste man sich aber mit sehr dürftigen 0,2 Prozent zufrieden geben. Stark unterwegs war am Freitagabend derweil ZDFneo: Zur besten Sendezeit bot der Kanal zwei Episoden von "Death in Paradise" an, die insgesamt auf 2,7 und drei Prozent Marktanteil kamen – die Reichweiten lagen bei durchschnittlich 0,90 sowie 0,96 Millionen. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen lief es angesichts 2,2 und 2,0 Prozent Marktanteil wie geschmiert.

Vox landete zur Primetime unter dem eigenen Senderschnitt. Hier gab es Wiederholungen von "Chicago Fire" zu sehen, das aber nicht über 4,6 sowie 3,8 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen hinaus kam. 0,83 und 0,73 Millionen Menschen sahen die amerikanische Serie rund um Feuerwehrleute. Leichte Sorgen macht beim Sender auch das um 16 Uhr ins Programm genommene "Salonfähig".

Die Produktion ist seit Montag zurück im Nachmittagsprogramm und erreichte in dieser Woche maximal 5,8 Prozent bei den Werberelevanten, am Mittwoch kam sie nicht über drei Prozent hinaus. Insofern verlief der Wochenabschluss mit nun 5,4 Prozent halbwegs versöhnlich. Bedenkt man aber, dass die "Shopping Queen" in der Stunde zuvor am Freitag 8,4 Prozent erreichte, wird klar, welches Potential das Format eigentlich haben müsste.