Die RTL-Kuppelshow "Der Bachelor" hat am Mittwoch einen neuen Staffel-Bestwert aufgestellt. 1,43 Millionen Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren sahen sich die neueste Ausgabe an, das entsprach 16,5 Prozent Marktanteil in dieser Altersklasse - besser lief es für das Format in diesem Jahr noch nie. Auch die Gesamt-Reichweite von 2,29 Millionen ist ein Staffel-Hoch. Das kurzfristig um 20:15 Uhr eingeschobene "RTL Aktuell"-Spezial holte ebenfalls gute Quoten (DWDL.de berichtete).

Der RTL-"Bachelor" setzte sich damit beim jungen Publikum auch recht locker gegen den DFB-Pokal im Ersten durch. Die Partie zwischen Leipzig und Wolfsburg kam auf 1,05 Millionen junge Zuschauer und 12,5 Prozent Marktanteil. Insgesamt war König Fußball natürlich erfolgreicher unterwegs, 4,94 Millionen Menschen schalteten ein und sorgten so für 16,7 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. Hier musste sich der "Bachelor" mit nur 7,5 Prozent begnügen.

Zufrieden sein kann man auch bei Sat.1. Dort erreichte "Das große Promibacken" 2,07 Millionen Zuschauer, davon kamen 830.000 aus der werberelevanten Zielgruppe. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag bei 10,2 Prozent. "Promis backen privat" hat danach aber überhaupt nicht funktioniert und fiel auf 6,0 Prozent ab. Das hat RTL am späteren Abend besser gemacht, so hielt sich bei den Kölnern "Stern TV" noch bei guten 13,8 Prozent.

Den Primetime-Sieg fuhr unterdessen das ZDF ein: "Der Kommissar und das Meer" erreichte 5,72 Millionen Menschen und damit so viele wie kein anderes Format nach 20:15 Uhr. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum betrug 17,8 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden dagegen nur 7,3 Prozent gemessen. Etwas erholt hat sich unterdessen "Kanzlei Berger" am Vorabend. So ging es im Vergleich zur Vorwoche um mehr als eine halbe Million Zuschauer nach oben, 3,76 Millionen Menschen sahen an diesem Mittwoch zu, der Marktanteil lag bei 11,5 Prozent.