Nicht so stark wie "SOKO Leipzig", aber trotzdem erfolgreich verlief am Freitagabend die Rückkehr von "Letzte Spur Berlin" ins ZDF-Programm. 4,79 Millionen Zuschauer sahen um 21:15 Uhr eine neue Folge der Krimiserie und sorgten damit für einen Marktanteil von 15,1 Prozent beim Gesamtpublikum. Beim jungen Publikum lief es mit 5,9 Prozent dagegen nicht ganz so gut, obwohl "Der Staatsanwalt" hier im Vorfeld noch mit 8,2 Prozent überzeugte. Beim Gesamtpublikum war die Serie mit Rainer Hunold in der Hauptrolle ohnehin nicht zu schlagen: 6,57 Millionnen Zuschauer sowie 20,0 Prozent Marktanteil bedeuteten auch diesmal wieder den Tagessieg.

Das Erste präsentierte sich mit der Komödie "Meine Mutter und plötzlich auch mein Vater" aber ebenfalls in guter Verfassung: 4,62 Millionen Zuschauer entschieden sich für den Spielfilm, der damit einen guten Marktanteil von 14,1 Prozent erzielte. Die "Tagesthemen" hielten sich danach noch bei 10,5 Prozent, ehe am späten Abend nur noch einstellige Werte für den Sender drin waren.

Ganz anders dagegen die Lage beim ZDF, wo sich "heute-show" und "ZDF Magazin Royale" einmal mehr als Jungbrunnen erwiesen. So verzeichnete die Nachrichten-Satire mit Oliver Welke nicht nur insgesamt 4,43 Millionen Zuschauer, sondern auch hervorragende 16,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Jan Böhmermann hielt das starke Niveau und schaffte mit seiner Ischgl-Ausgabe noch 16,1 Prozent. Insgesamt hielt das "ZDF Magazin Royale" durchschnittlich 2,29 Millionen Zuschauer vor dem Fernseher.

Und auch tagsüber stimmten die Quoten: Schon um kurz nach 15 Uhr pushte "Bares für Rares" die Reichweite auf 2,98 Millionen Zuschauer, sodass der Gesamt-Marktanteil bei starken 23,8 Prozent lag. "heute - in Europa" und "Die Rosenheim-Cops" erreichten danach sogar jeweils über drei Millionen Zuschauer. Und auch Biathlon war am Vorabend dank 3,69 Millionen Zuschauern ein Erfolg, der dem ZDF einen Marktanteil von 18,6 Prozent bescherte.